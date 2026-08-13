Chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo New Zealand cho rằng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của New Zealand và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu vượt bậc của Việt Nam, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với New Zealand; quan hệ hai nước đạt được những bước tiến quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là hợp tác an ninh biển, giao lưu tàu hải quân, mở rộng hợp tác an ninh mạng, quân y…; nghiên cứu thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp hoặc đường dây nóng về các vụ việc tội phạm xuyên quốc gia; đẩy nhanh đàm phán, hướng tới thiết lập cơ chế và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương.

Nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ cao, hai bên nhấn mạnh hợp tác thương mại - đầu tư là trụ cột hợp tác rất quan trọng, còn nhiều tiềm năng, nhất là trong thương mại nông, thủy, hải sản, hai bên nhất trí mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do...

Thủ tướng Christopher Luxon cho biết, New Zealand sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại - đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước có những cơ hội hợp tác, đầu tư vào nhau.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ New Zealand dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là trong nông nghiệp, môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn New Zealand tiếp tục đồng hành trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững.

Chia sẻ về những mục tiêu phát triển chung của hai nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng các chính sách, thực thi các giải pháp để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảo vệ chủ quyền dữ liệu, chủ quyền số quốc gia.

New Zealand sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ số, hệ sinh thái phục vụ phát triển khoa học - công nghệ và mô hình các trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand chứng kiến trao văn kiện hợp tác. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, kỹ năng đáp ứng giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy các hãng hàng không của hai nước sớm mở đường bay thẳng.

Sớm mở đường bay thẳng

Hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chia sẻ ấn tượng với sự năng động, sáng tạo của Việt Nam trong chuyến thăm năm 2025.

Ông cho rằng mối quan hệ giữa hai nước không chỉ thể hiện qua kim ngạch thương mại, hợp tác giáo dục và đào tạo mà còn là quan điểm tương đồng trên nhiều vấn đề quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee mong muốn New Zealand sẽ luôn là địa chỉ học tập và lao động của thanh niên Việt Nam và kỳ vọng hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ trên mọi mặt, trong đó có an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và sớm mở đường bay kết nối hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của New Zealand - người bạn gần gũi, thân thiết và là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở khu vực.

Hai lãnh đạo chia sẻ nhận định trong bối cảnh thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, yêu cầu phát triển tại mỗi nước đòi hỏi tốc độ cao, do vậy không có lý do gì để hai bên không tích cực hợp tác với nhau nhằm xử lý những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc hai nước hợp tác với nhau là hết sức tự nhiên, xuất phát từ lợi ích của nhân dân hai nước, từ yêu cầu phát triển và từ trách nhiệm với hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng khi có nghị sĩ gốc Việt trong Quốc hội New Zealand và có mặt tại cuộc gặp, không chỉ đóng góp vào quan hệ nghị viện, quan hệ hai nước mà còn là biểu hiện sinh động của những đóng góp của cộng đồng người Việt tại New Zealand.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cảm ơn New Zealand hỗ trợ trong việc đào tạo sinh viên, cán bộ sang học tập tiếng Anh và các chuyên ngành New Zealand có thế mạnh. Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, nhất là các cơ quan chuyên môn của Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quốc hội New Zealand tiếp tục ủng hộ việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và New Zealand có thế mạnh.

Đánh giá cao nền giáo dục của New Zealand với những trung tâm nghiên cứu, đại học tầm cỡ thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng New Zealand có thể giúp Việt Nam trong việc cải cách giáo dục và trong quá trình Việt Nam biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí hai nước cần sớm có đường bay thẳng hoặc đường bay dễ dàng nhất kết nối hai nước và thuận lợi hóa thị thực nhập cảnh vào New Zealand.