Chiều 26/10, Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Công Thịnh (SN 1986, trú tại xóm 5, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết: “Người đàn ông trụ cột bị điện giật cụt chân, gia đình lâm cảnh khánh kiệt”.

Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho gia đình anh Thịnh.

Thượng tá Đào Phi Sơn, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị (Công an tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ, sau khi Báo VietNamNet bài viết về anh Nguyễn Công Thịnh, với tinh thần “tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, Phòng Công tác Chính trị đến thăm gia đình anh Thịnh và trao tặng số tiền 15.500.000 đồng tới gia đình.

Đây là số tiền do cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác Chính trị tự nguyện quyên góp và kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình.

Phòng Công tác Chính trị thăm hỏi, động viên gia đình anh Thịnh.

Được biết, gia đình anh Nguyễn Công Thịnh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Anh Thịnh là lao động chính trong nhà. Vào cuối năm 2024, trong một lần lao động không may bị điện giật buộc phải cắt bỏ chân phải, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ vợ và các con nhỏ.

Chi phí điều trị sau vụ tai nạn khiến gia đình anh rơi vào cảnh khánh kiệt. Để cứu anh, chị Hoài phải nhờ cậy người thân vay mượn khắp nơi. Số tiền nợ hiện tại lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.

Điều đáng lo hơn, anh Thịnh sắp phải bước vào đợt ghép da và phục hồi tiếp theo, nhưng gia đình hoàn toàn không còn khả năng xoay xở.

Theo lãnh đạo Phòng Công tác Chính trị, món quà nói trên tuy không lớn nhưng là tấm lòng sẻ chia, sự cảm thông sâu sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác Chính trị gửi tới gia đình anh Thịnh. Hy vọng rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp gia đình anh Thịnh phần nào vơi bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.