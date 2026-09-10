CAHN gặp khó khi Văn Hậu bị thẻ đỏ ở giữa hiệp 2, nhưng họ vẫn giành trọn 3 điểm trước Thể Công Viettel nhờ pha ghi bàn của Stefan Mauk ở cuối trận derby Thủ đô, thuộc vòng 2 V-League.