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Doãn Ngọc Tân là một trong những tân binh đáng chú ý nhất của Thể Công Viettel ở mùa giải năm nay.
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Anh có trận đấu đầu tiên trong màu áo đội bóng áo lính.
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Ngọc Tân thi đấu rất máu lửa, luôn có mặt ở những điểm "nóng".
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Cựu tuyển thủ Việt Nam được ví là "người không phổi".
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Phút 68, Đoàn Văn Hậu có tình huống đạp vào cổ chân Doãn Ngọc Tân. 
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Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài Ngô Duy Lân quyết định hủy thẻ vàng và thay bằng tấm thẻ đỏ đối với Đoàn Văn Hậu.
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Văn Hậu nổi tiếng chơi quyết liệt
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Dù chơi thiếu người nhưng CAHN lại là đội giành chiến thắng, với bàn thắng duy nhất của Stefan Mauk ở phút 90+3.
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HLV Polking ăn mừng đầy cảm xúc.
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CAHN có chiến thắng rất quan trọng.
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Đội bóng ngành công an có sự khởi đầu đẹp như mơ ở mùa giải 2026/27.
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Sau trận đấu, HLV Popov tiết lộ Ngọc Tân gặp chấn thương rất nặng ở cổ chân, chắc chắn lỡ trận đấu sắp tới của Thể Công Viettel ở Cúp C2 châu Á.

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