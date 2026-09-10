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CAHN gặp khó khi Văn Hậu bị thẻ đỏ ở giữa hiệp 2, nhưng họ vẫn giành trọn 3 điểm trước Thể Công Viettel nhờ pha ghi bàn của Stefan Mauk ở cuối trận derby Thủ đô, thuộc vòng 2 V-League.
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