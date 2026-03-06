Theo thông tin được đăng tải trên QQ, hơn 40 người thân từ Nội Mông Cổ (Trung Quốc) đã cùng ngồi xe vượt quãng đường khoảng 1 tiếng rưỡi để đến thăm cô gái sau khi xuất giá. Đặc biệt, họ còn mang theo 10 con bò và hơn 40 con cừu - được xem như của hồi môn từ nhà gái.

Khi tấm chắn phía sau xe tải được mở ra, những con bò và cừu lần lượt được đưa xuống.

Sau đó, hai gia đình quây quần bên 3-4 bàn tiệc, cùng nâng chén, trò chuyện và thưởng thức bữa ăn trong không khí vui vẻ, ấm cúng. Tiếng cười nói rộn ràng khiến buổi gặp mặt tràn ngập cảm giác đoàn viên.

Nhân vật chính trong câu chuyện, chị Mục Hy Diệp Lặc, chia sẻ: “Khoảng hơn 40 người thân và bạn bè đã đến thăm tôi. Trên xe tải là của hồi môn từ nhà ngoại, gồm 10 con bò và hơn 40 con cừu. Khi nhìn thấy bố mẹ cùng họ hàng tới đông như vậy, tôi thật sự rất rất vui. Có nhiều người đến thăm khiến tôi vô cùng xúc động”.

Người nhà đi thăm con gái mang theo nhiều bò và cừu thu hút sự chú ý. Ảnh: QQ

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

Một cư dân mạng viết: “Người Nội Mông Cổ đối với con cái chỉ có một suy nghĩ - mong con sống tốt. Dù con gái đi lấy chồng hay con trai cưới vợ, trong khả năng của mình, gia đình vẫn luôn cố gắng giúp đỡ".

Một số ý kiến khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Đây đúng là tình yêu thương đầy ắp của nhà ngoại”; “Nhà ngoại quá hùng hậu, đúng nghĩa hậu phương vững chắc”...

Đại gia đình nhà ngoại đem đến niềm vui cho người phụ nữ lấy chồng xa. Ảnh: QQ