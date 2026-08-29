Ngày 28/8, lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sân chơi thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Tin học Việt Nam tổ chức từ năm 1995.

Năm 2026, hội thi thu hút gần 54.000 lượt thí sinh tham gia từ cấp xã/phường, cấp tỉnh và vòng loại tự do. Đáng chú ý, vòng loại trực tuyến có hơn 4.000 thí sinh tự do, tăng 70% so với năm 2025, qua đó chọn lọc 3.075 em vào vòng khu vực trước khi tìm ra 248 thí sinh xuất sắc nhất từ 24 tỉnh, thành bước vào chung kết toàn quốc.

Ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, nhấn mạnh hội thi sau 32 năm tổ chức không chỉ kiểm tra kỹ năng lập trình thuần túy mà hướng tới việc giúp thế hệ trẻ biết nhận diện vấn đề, tư duy bằng công nghệ và giải quyết các bài toán thực tiễn của cuộc sống.

"Tài năng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, trách nhiệm của chúng ta là không để một tài năng nào bị bỏ lại chỉ vì thiếu cơ hội. Việc phát hiện tài năng không thể dừng lại ở một kỳ thi hay một giải thưởng mà tổ chức Đoàn cần tiếp tục đồng hành sau hội thi, kết nối các em với viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để biến các ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm có ích cho xã hội", ông Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng gửi gắm tới các thí sinh 3 thông điệp cốt lõi: luôn giữ sự tò mò trong khoa học; giữ sự trung thực, trách nhiệm để "làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ làm chủ mình"; biến kiến thức thành những giải pháp phục vụ gia đình, xã hội. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các thí sinh đạt giải Nhất hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2026. Ảnh: BTC

Năm nay, nội dung thi được đổi mới toàn diện khi đưa Toán tư duy và Tư duy thuật toán vào bảng thi chính thức, đồng thời khuyến khích các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giải quyết các bài toán giáo dục, y tế, nông nghiệp và đời sống.

Khép lại hội thi, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất toàn đoàn cho đoàn TP Hồ Chí Minh, giải Nhì cho đoàn TP Hà Nội và giải Ba toàn toàn đoàn cho đoàn tỉnh Gia Lai. Với giải cá nhân, có 9 giải Nhất, 28 giải Nhì, 56 giải Ba và 91 giải Khuyến khích.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXIII năm 2027 dự kiến được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình.