Những năm qua, xã Bắc Yên, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mạnh mẽ Chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, hạ tầng đầu tư đồng bộ, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu trong mọi phong trào. Với tinh thần nhiệt huyết và sự sáng tạo của tuổi trẻ, nhiều mô hình, phần việc do thanh niên đảm nhận đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Đoàn Thanh niên xã Bắc Yên hiện có hơn 1.500 đoàn viên sinh hoạt tại 27 chi đoàn bản, tiểu khu. Phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Đoàn xã đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Tuổi trẻ xã Bắc Yên chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều nội dung thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế của địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới tới đoàn viên và nhân dân. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền lưu động, hệ thống loa truyền thanh và các cuộc họp thôn, bản, đoàn viên, thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt lan tỏa thông điệp “Mỗi người dân là chủ thể của xây dựng nông thôn mới”, từng bước thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận rộng rãi trong cộng đồng.

Đoàn xã còn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Từ đầu năm đến nay, các phong trào tình nguyện tiếp tục được duy trì mạnh mẽ thông qua “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Đoàn viên đã trồng hơn 3.500 cây xanh; thực hiện 60 buổi vệ sinh môi trường với hơn 1.000 lượt tham gia tại khu dân cư và nhà bia tưởng niệm; khơi thông 2km kênh mương; hỗ trợ trên 1.000 lượt người dân làm thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, Đoàn xã đã vận động nguồn lực, trao tặng hơn 500 suất quà cho học sinh và hộ nghèo; lắp đặt 15 bóng đèn năng lượng mặt trời tại các điểm sinh hoạt cộng đồng; trao 120 áo ấm cho trẻ em vùng cao; triển khai công trình “Thư viện cho em” và công trình sơn sửa điểm Trường Tiểu học Tam Hợp, góp phần cải thiện môi trường học tập cho học sinh.

Nông thôn mới từng bước đổi thay diện mạo khu vực nông thôn, miền núi.

Công tác hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế cũng được chú trọng với việc tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. Nhiều mô hình kinh tế của đoàn viên mang lại hiệu quả rõ rệt như mô hình nuôi lợn của đoàn viên bản Hồng Ngài, mô hình nuôi gà lai chọi của đoàn viên Tiểu khu Phiêng Ban 2… cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm.

Đoàn viên, thanh niên Bắc Yên cũng tích cực tham gia trong công tác chuyển đổi số tại điạ phương. Đội hình “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công” đã hỗ trợ hơn 1.000 lượt người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VNeID, tài khoản định danh điện tử. Đoàn xã phối hợp rà soát, cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình đổi thẻ đảng viên, nhập dữ liệu cho gần 1.720 đảng viên.

Với sự góp sức của lực lượng đoàn viên, thanh niên, xã Bắc Yên đã và đang từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Những công trình, phần việc thanh niên, các phong trào tình nguyện, các mô hình phát triển kinh tế do đoàn viên đảm nhiệm không chỉ mang lại hiệu quả trước mắt mà còn góp phần tạo dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Xã Bắc Yên hướng tới mục tiêu hoàn thành các tiêu chí theo bộ chuẩn, xây dựng một nông thôn mới kiểu mẫu với hạ tầng khang trang, môi trường xanh sạch đẹp, đời sống người dân giàu mạnh, văn hoá cộng đồng được giữ gìn và phát huy. Trên hành trình đó, tuổi trẻ Bắc Yên tiếp tục giữ vai trò là “cánh tay nối dài” của Đảng và chính quyền, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, tạo sức bật mới cho sự phát triển của địa phương.