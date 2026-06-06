Từ ngày 2-4/6, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do bà Nguyễn Thanh Hải - ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nữ nghị sĩ toàn cầu lần thứ 2 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) tại Thủ đô Belgrade, Cộng hòa Serbia.

Hội nghị do IPU phối hợp với Quốc hội Cộng hòa Serbia tổ chức với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới: phá bỏ các định kiến giới và các chuẩn mực xã hội tiêu cực”. Tham dự hội nghị có hơn 400 đại biểu đến từ 61 quốc gia.

Hội nghị có 7 phiên thảo luận chuyên đề, với các chủ đề: Xác định rõ các rào cản đối với bình đẳng giới; Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua đa dạng; Chung tay chống lại các định kiến và chuẩn mực tiêu cực; Đấu tranh với các định kiến, bạo lực, thông tin sai lệch chống lại phụ nữ tham chính trên môi trường trực tuyến; Các nghị viện và sự quan tâm đối với bình đẳng giới; Thay đổi trong cách thức lãnh đạo và văn hóa để chống lại định kiến về giới; Sáng kiến về sự tham gia dân chủ của phụ nữ và thanh niên (WFDE): Hỗ trợ phụ nữ tham chính, chống các định kiến và các chuẩn mực tiêu cực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Nữ nghị sĩ toàn cầu lần thứ 2 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CTV

Tại phiên thảo luận chuyên đề 1, bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu tham luận. Nội dung bài phát biểu khẳng định tại Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới luôn được quan tâm đặc biệt. Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong lập pháp, hành pháp, tư pháp, giáo dục và truyền thông nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

Phát biểu cũng nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam trong việc xóa bỏ định kiến giới thông qua hệ thống pháp luật, chính sách và lồng ghép các tiêu chí về bình đẳng giới trong quá trình xem xét các chính sách lớn, các chương trình, kế hoạch và phân bổ ngân sách, đồng thời đề xuất 3 nội dung.

Các nội dung đó là: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quốc gia và quốc tế về bình đẳng giới, chú trọng đánh giá hiệu quả và đặc biệt là giám sát tổ chức thực hiện hiệu quả; Tăng số lượng phụ nữ trong các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và chính quyền địa phương các cấp để bảo đảm phụ nữ có tiếng nói thực chất trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách; Thúc đẩy hợp tác giữa IPU và các nghị viện thành viên với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Cơ quan của Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và cơ hội phát triển của phụ nữ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nữ Nghị sĩ Toàn cầu lần thứ 2 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tại Thủ đô Belgrade, Cộng hòa Serbia. Ảnh: CTV

Phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề 4, đại biểu Nguyễn Hà My đại diện cho các nghị sĩ trẻ của Việt nam đặc biệt nhấn mạnh việc phụ nữ cần được tạo điều kiện tham gia bình đẳng trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Việc tăng cường kỹ năng số, khả năng tiếp cận công nghệ và năng lực tự bảo vệ trên môi trường mạng sẽ giúp phụ nữ nâng cao vị thế, mở rộng cơ hội tham gia đời sống chính trị và xã hội.

Hội nghị đã họp phiên bế mạc và chiều ngày 4/6 và thông qua văn kiện với một số nội dung chính, đó là: Tăng số lượng nữ nghị sĩ là cần thiết nhưng chưa đủ, phải bảo đảm sự bình đẳng thực chất của phụ nữ và nam giới trong các vị trí lãnh đạo, hoạch định chính sách và ra quyết định ở mọi cấp độ; Xác định định kiến giới và chuẩn mực xã hội tiêu cực vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức trong gia đình, trường học, cộng đồng và các thiết chế xã hội, dẫn đến bất bình đẳng, phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực đối với phụ nữ; Đặc biệt quan tâm đến các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương như phụ nữ trẻ, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; Kêu gọi các nghị viện thành viên xây dựng môi trường làm việc thân thiện với bình đẳng giới, không khoan nhượng với quấy rối và bạo lực, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật theo các chuẩn mực quốc tế, tăng cường nghiên cứu, thu thập dữ liệu và giám sát việc thực hiện các chính sách bình đẳng giới.

Các kiến nghị của đoàn Việt Nam đã được ghi nhận và đưa vào văn kiện chung của hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Nữ nghị sĩ toàn cầu lần thứ 2 của IPU. Ảnh: CTV

Cũng bên lề hội nghị, đoàn Việt Nam đã có một số hoạt động tiếp xúc song phương như gặp gỡ các đoàn nghị sĩ Nhật Bản, Indonesia; gặp Tổng thư ký IPU vừa đắc cử...

Với kết quả thành công của Hội nghị Nữ nghị sĩ toàn cầu lần thứ 2, IPU đã coi diễn đàn này là một cơ chế hoạt động thường niên, đồng thời kêu gọi các nghị viện thành viên tích cực tham gia, tiếp nhận và chủ động thực hiện các khuyến nghị được đưa ra, nhằm tăng cường bình đẳng giới và sự tham gia của nữ giới trong hoạt động nghị viện nói riêng và đời sống kinh tế - xã hội nói chung của mỗi nước. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam ​gặp tân Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Anda Filip. Ảnh: CTV

Hiện nay, theo số liệu tổng kết của IPU năm 2025, tỷ lệ đại diện của các nữ nghị sĩ toàn cầu chiếm 27% và vẫn còn xa để đạt đến sự bình đẳng giới về tỷ lệ đại diện. Đối với tỷ lệ lãnh đạo nghị viện nữ, hiện mới có 24% nữ ở vị trí Chủ tịch Quốc hội.

Hội nghị Nữ nghị sĩ toàn cầu của IPU là một diễn đàn đặc biệt để các nữ nghị sĩ cùng gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, học hỏi lẫn nhau và xây dựng các chiến lược chung, mang tính đổi mới nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, quyền và sự trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới.