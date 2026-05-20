Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Ủy ban Công tác đại biểu gồm có 1 Chủ nhiệm, 5 Phó chủ nhiệm, 5 ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban và 24 ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm.

Phát biểu tại cuộc làm việc chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban quán triệt phương châm: tham mưu sớm hơn, sâu hơn, chắc hơn; quy trình rõ hơn, gọn hơn, trách nhiệm hơn; công tác cán bộ chặt chẽ hơn, minh bạch hơn; công tác đại biểu thực chất hơn, chuyên nghiệp hơn; chuyển đổi số đi vào nghiệp vụ lõi, phục vụ quản lý, tham mưu, giám sát và ra quyết định.

Ủy ban Công tác đại biểu cần chuyển mạnh từ tham mưu thủ tục sang tham mưu chiến lược. Ủy ban phải chuyển từ tư duy “làm đúng quy trình” sang tư duy thiết kế chính sách, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và dự báo vấn đề. Các báo cáo, tờ trình của Ủy ban cần giảm mô tả, tăng phân tích, tăng kiến nghị; có số liệu, so sánh, đánh giá tác động, phương án xử lý và địa chỉ trách nhiệm rõ ràng.

Về tổ chức bộ máy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hoàn thiện đề án rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước. Tinh thần là không chồng chéo, không giao thoa, không bỏ trống nhiệm vụ, không sắp xếp hình thức. Sau sắp xếp, bộ máy phải vận hành tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát trách nhiệm. Cấp trên không làm thay cấp dưới, cơ quan phối hợp không thay cơ quan chủ trì, người đứng đầu chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ, chất lượng, tính chính xác và tính hợp pháp của tham mưu.

Trong lĩnh vực thể chế, Ủy ban được yêu cầu chuẩn bị kỹ việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Đồng thời, Ủy ban cần tiếp tục tổng rà soát văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội lưu ý là tham mưu thật tốt việc sơ kết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hoạt động của Hội đồng nhân dân. Việc đánh giá phải thực chất, chỉ rõ cái gì vận hành tốt, cái gì còn vướng - vướng do pháp luật, do tổ chức thực hiện, do phân cấp, phân quyền hay do năng lực cán bộ.

Về công tác đại biểu, quy hoạch, bồi dưỡng và chính sách, Ủy ban chủ động tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2026-2031, nghiên cứu định hướng quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2031-2036, nhất là trong khối các cơ quan của Quốc hội.

Cùng với đó, Ủy ban cần sớm tham mưu hoàn thiện chế độ, chính sách cho đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu chuyên trách và đại biểu khi nghỉ hưu, bảo đảm quyền lợi, đúng quy định, tránh phát sinh tâm tư, bất cập; chủ động nghiên cứu kinh nghiệm nghị viện các nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhân sự đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, công tác bồi dưỡng, khen thưởng, chế độ chính sách.

Về các kiến nghị cụ thể, Ủy ban cần chủ động phối hợp hoàn thiện đề án rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan của Quốc hội, chuẩn bị kỹ hồ sơ sửa đổi nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để đề xuất đưa vào chương trình năm 2027 theo đúng quy trình.