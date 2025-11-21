Ông Trương, chủ một nhà máy ở huyện Phong Khâu, TP Tân Hương (Hà Nam, Trung Quốc), cho biết sáng 16/11, khi lái xe đi làm như thường lệ, ông bất ngờ phát hiện một đoàn xe rước dâu nối đuôi mình chạy thẳng vào cổng nhà máy, thông tin từ News China.

“Nhìn là biết họ bám nhầm rồi,” ông kể. Thấy tình huống hài hước, ông quay video đăng lên mạng: “Người ta thường chỉ đi lạc một, hai xe, còn tôi thì bị cả đoàn theo sau”.

Ảnh: News China

Chia sẻ với phóng viên ngày 20/11, ông Trương nói rằng khi sắp đến nhà máy, ông bắt gặp đoàn xe cưới trên đường. “Tôi vượt lên rồi không để ý nữa. Đến lúc vào tới công ty, vừa bước xuống xe thì một chiếc chạy thẳng vào. Chưa kịp nhìn kỹ thì chiếc thứ hai lại lao tới. Ngoảnh lại thì cả đoàn nối nhau vào. Lúc đó tôi mới chắc chắn họ theo nhầm”.

Khi ông đỗ xe, chiếc xe phía sau vẫn nghĩ ông là xe dẫn đường. Nữ tài xế chiếc này còn ngơ ngác hỏi vì sao ông lại dừng ở đây. “Tôi bảo: ‘Tôi đến công ty thì đỗ ở đây chứ đâu’. Nhìn cô ấy lúc đó khá ngượng”, ông kể.

Trong lúc mở cửa vào nhà máy, ông liên tục ngoái lại: “Tôi cũng hơi bối rối nhưng biết chắc họ nhầm. Sau đó họ chẳng nói gì, chỉ lập tức quay đầu đi để kịp giờ lành đón dâu".

Theo ông Trương, do hôm đó ra khỏi nhà sớm nên ông vô tình gặp cả đoàn. “7 chiếc xe chạy sát nhau và tương đối chậm vì trời có sương mù. Lúc tôi vượt lên xe đi đầu thì không thấy xe hoa đâu. Đến gần cổng công ty, tôi rẽ phải và cả đoàn rẽ theo”.

Ông lái một chiếc Audi - cùng hãng với chiếc xe hoa. “Tôi đoán họ lạc mất xe hoa và đang tìm. Tôi tăng tốc vượt lên. Vì sương mù, họ không nhìn rõ, chỉ thấy là Audi nên tưởng cùng đoàn và đi theo. Có lẽ xe hoa vẫn chạy thẳng ngoài đường lớn, còn tôi rẽ thì họ cũng rẽ theo”.

Video của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận chia sẻ trải nghiệm tương tự. Một người dùng mạng kể: “Năm ngoái, bạn thân tôi cưới. Rạng sáng đi rước dâu, 6 chiếc BMW xuất phát, đến lúc về lại thành 15 chiếc”.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất giải pháp: “Nên lập nhóm chat chung cho tài xế đoàn xe rước dâu, gửi định vị nhà gái. Tài xế nếu lạc đường còn biết cách liên lạc và chỉnh lại tuyến”.