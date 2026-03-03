Trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành, nhiều doanh nghiệp thương mại & công nghiệp (C&I) [DTM1] [DTM2] đang đứng trước yêu cầu kép: vừa tối ưu chi phí điện, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững và xu hướng “xuất khẩu xanh”. Điện mặt trời áp mái vì thế không còn đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật, mà đang dần trở thành một phần trong chiến lược vận hành dài hạn của nhiều doanh nghiệp.

Áp lực chi phí và yêu cầu ESG ngày càng rõ nét

Với các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, chuỗi bán lẻ hay tòa nhà thương mại, điện năng là một trong những khoản chi phí vận hành lớn và ổn định theo thời gian. Hệ thống điện mặt trời có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sử dụng điện, đồng thời góp phần giảm phát thải CO2 và đóng góp vào mục tiêu bảo vệ môi trường. Việc sử dụng năng lượng tái tạo cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các chứng chỉ xanh như I-REC - một yếu tố ngày càng được quan tâm trong hoạt động xuất khẩu.

Tuy nhiên, khi trở thành một phần của chiến lược ESG, bài toán không chỉ dừng ở lắp đặt hệ thống, mà còn nằm ở việc lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu suất và khả năng vận hành ổn định trong dài hạn.

Giải pháp thương mại & công nghiệp thông minh từ Huawei Digital Power

Bộ giải pháp Huawei FusionSolar C&I “One-Fits-All”

Trong hệ sinh thái giải pháp điện mặt trời cho khối C&I, Huawei Digital Power phát triển các dòng biến tần chuỗi thông minh, hệ thống giám sát, đồng hồ công suất và nền tảng quản lý tập trung. Danh mục sản phẩm cho phân khúc C&I bao gồm nhiều dòng inverter công suất lớn như SUN2000-30/36/40KTL-M3, SUN2000-50KTL-M3, SUN2000-100KTL-M2, SUN2000-115KTL-M2. Các dòng inverter này đạt hiệu suất chuyển đổi tối đa lên tới 98,8%, đồng thời tích hợp cơ chế bảo vệ DC-AC toàn diện, bao gồm khả năng phát hiện hồ quang điện (AFCI) cấp độ cao và ngắt sự cố trong mili giây, giúp giảm thiểu rủi ro cháy nổ và đảm bảo an toàn trong môi trường công nghiệp.

Bên cạnh đó là hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi thông minh (Smart String ESS) có cơ chế ngắt bảo vệ 5 cấp trong 5 mili giây và thiết kế thoát áp định hướng, hạn chế nguy cơ sự cố lan rộng, cùng các thiết bị giám sát và quản lý hệ thống.

Hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi thông minh (Smart String ESS). Ảnh: Huawei Digital Power

Cách tích hợp đồng bộ này không chỉ hướng đến nâng cao hiệu suất, mà còn giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro kỹ thuật, đảm bảo tính ổn định và tối ưu chi phí vận hành trong suốt vòng đời hệ thống - một yếu tố ngày càng quan trọng khi điện mặt trời trở thành một phần của chiến lược ESG dài hạn.

Cầu nối doanh nghiệp C&I với các giải pháp điện mặt trời của Huawei Digital Power

Để giải pháp công nghệ phát huy hiệu quả trong điều kiện vận hành thực tế, yếu tố tư vấn, thiết kế và triển khai đóng vai trò then chốt. Thành lập từ tháng 8/2020, Hoa Nam Energy là nhà phân phối Huawei Digital Power tại Việt Nam - cầu nối đưa các giải pháp điện mặt trời của Huawei Digital Power đến với cộng đồng doanh nghiệp C&I trong nước.

Hoa Nam Energy mang đến giải pháp toàn diện cho thương mại & công nghiệp (C&I) Ảnh: Hoa Nam Energy

Bên cạnh đó, Hoa Nam tham gia vào quá trình thi công hệ thống và cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì. Với tổng công suất lắp đặt đạt trên 1000 MWp và hơn 300 dự án đang vận hành, doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án điện mặt trời áp mái thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn quốc, chiếm 55% thị phần tại thị trường Việt Nam năm 2024.

Một số dự án tiêu biểu trong phân khúc C&I có thể kể đến như: nhà máy dệt sợi Huafu tại Long An (26,15 MWp, COD tháng 6/2022), hệ thống tại Foxconn Việt Nam tại Bắc Ninh và Bắc Giang (32 MWp, COD tháng 7/2023), hay dự án điện mặt trời áp mái thương mại Luthai tại Tây Ninh (10 MWp).

Hoa Nam Energy đồng thời cung cấp dịch vụ thi công hệ thống, hỗ trợ kiểm tra trước đóng điện, xử lý sự cố và hỗ trợ vận hành - bảo trì cho hệ thống áp mái công nghiệp

Điều này giúp đảm bảo hệ thống được thiết kế và triển khai phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp, đồng thời vận hành ổn định, tối ưu và an toàn trong suốt vòng đời dự án.

Sự kết hợp giữa hệ sinh thái công nghệ của Huawei Digital Power và năng lực tư vấn, triển khai của Hoa Nam Energy cho thấy cách tiếp cận toàn diện: từ thiết bị, giải pháp quản lý đến vận hành thực tế. Trong bối cảnh doanh nghiệp cần đồng thời giải bài toán chi phí và phát triển bền vững, mô hình tích hợp này mở ra một hướng đi phù hợp cho phân khúc thương mại & công nghiệp tại Việt Nam.

