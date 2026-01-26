Giá điện bán lẻ gia tăng đang trở thành động lực chính thúc đẩy đầu tư điện mặt trời thương mại, trong bối cảnh các ưu đãi thuế liên bang bắt đầu giảm dần.

Theo phân tích của Wood Mackenzie, việc tốc độ tăng trưởng giá điện bán lẻ trung bình hàng năm tăng từ 2% lên 6% trong giai đoạn 2026-2050 sẽ làm giảm thời gian hoàn vốn trung bình toàn quốc cho một dự án điện mặt trời từ 6,3 năm xuống còn 4,2 năm. Điều này tương ứng với mức giảm 33% thời gian cần thiết để một doanh nghiệp thu hồi vốn đầu tư, được thúc đẩy bởi chi phí điện lưới ngày càng leo thang.

Phân khúc điện mặt trời thương mại đã lắp đặt 2.118 MW vào năm 2024, tăng 8% so với năm trước đó và thiết lập kỷ lục hàng năm cho lĩnh vực này.

Điện mặt trời là nguồn năng lượng sạch được Mỹ và nhiều quốc gia phát triển mạnh. Ảnh minh họa: IDR

Trái lại, các phân khúc điện mặt trời phân tán khác đối mặt với sự sụt giảm vào đầu năm 2025, điện mặt trời thương mại đã tăng trưởng 4% trong quý đầu tiên và 27% trong quý thứ hai của năm 2025. Sự tăng trưởng này diễn ra ngay cả khi giá hệ thống thương mại tăng 9% so với cùng kỳ năm trước tính đến quý III/2025, đảo chiều sau mức giảm 7% ghi nhận trong năm 2024.

Báo cáo cho biết, dữ liệu cấp tiểu bang cho thấy mức chênh lệch 12 năm giữa các thị trường thuận lợi nhất và kém thuận lợi nhất về khả năng hoàn vốn dự án. California liên tục ghi nhận thời gian hoàn vốn ngắn nhất do giá điện thương mại cao, trong khi North Dakota ghi nhận thời gian dài nhất.

Các thị trường dẫn đầu về lượng lắp đặt điện mặt trời thương mại lũy kế tính đến hết năm 2025 bao gồm: Hawaii, California, New York, Massachusetts và Connecticut. Những bang này trùng khớp với các khu vực đang chịu đà tăng giá điện cao nhất cùng những hạn chế về lưới điện.

Nhu cầu phát điện tại chỗ đang được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu và xu hướng điện hóa rộng rãi hơn. Wood Mackenzie cho biết, mặc dù chính sách liên bang theo Đạo luật "One Big Beautiful Bill" tạo ra một bối cảnh mới cho các khoản tín dụng thuế, song giá trị cốt lõi của việc bù trừ năng lượng vẫn là động lực mạnh mẽ cho việc triển khai.

Báo cáo nhận định rằng các dự án thương mại có quy mô từ 2 MW đến 20 MW đang ở vị thế sẵn sàng tăng trưởng khi các doanh nghiệp tiêu thụ tìm cách phòng ngừa rủi ro trước thị trường điện bán lẻ đầy biến động.

Báo cáo chỉ ra rằng khi các ưu đãi của liên bang giảm đi, khoảng cách ngày càng lớn giữa chi phí điện mặt trời và chi phí điện lưới vẫn duy trì tính khả thi của dự án. Tại các khu vực có chi phí cao, một số dự án điện mặt trời thương mại hiện đạt mức hoàn vốn dưới 5 năm.

Các nhà phân tích dự báo rằng nếu giá bán lẻ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng 6%, sức hấp dẫn kinh tế của điện mặt trời thương mại sẽ gia tăng mạnh mẽ trên phạm vi rộng hơn ở các tiểu bang trước đây được coi là thị trường ít tiềm năng.

