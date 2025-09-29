Ông Nguyễn Công Bắc, chủ trang trại chăn nuôi quy mô hơn 10.000 con lợn nái ở Sơn La, cho biết, tại khu vực chuồng trại, từ hệ thống làm mát, quạt, máy bơm nước, thắp sáng... đều phải dùng điện. Vì vậy, trước năm 2020, hóa đơn tiền điện riêng khu trang trại này dao động trên dưới 150 triệu đồng/tháng.

Một năm phải trả khoảng 1,8 tỷ đồng tiền điện là khoản chi phí khá lớn. Do đó, năm 2020, ông quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để phục vụ hoạt động chăn nuôi.

“Khoảng 50% diện tích mái của các dãy chuồng trại được phủ kín tấm pin mặt trời. Tổng công suất là 1,4 megawatt (MW), tổng chi phí gần 16 tỷ đồng”, ông chia sẻ.

Do không đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), ông Bắc ký hợp đồng bán phần điện dư cho công ty điện lực.

Lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà giúp hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình giảm mạnh. Ảnh: TL

Theo đó, ban ngày toàn bộ các khu chuồng trại đều được vận hành từ nguồn điện mặt trời mái nhà, đến tối thì chuyển qua dùng điện lưới. Hiệu quả thấy rõ, hóa đơn tiền điện giảm mạnh, mỗi tháng chỉ hết khoảng 75 triệu đồng, bằng một nửa so với trước.

Ngoài ra, ông còn thu từ 180-200 triệu đồng/tháng từ bán điện dư lên lưới điện.

Tính ra, từ năm 2020 đến nay, trang trại chăn nuôi lợn của ông Bắc vẫn vận hành 24/7 mà không tiêu tốn một đồng tiền điện. Ông còn thu lãi hơn 100 triệu đồng/tháng nhờ bán điện dư.

“Với đà này, tôi chỉ mất khoảng 8 năm để thu hồi được khoản đầu tư ban đầu”, ông Bắc nói và giải thích, do phải gánh lãi suất vay ngân hàng nên hoàn vốn lâu hơn, nếu không chỉ mất khoảng 5,5 năm là hoàn vốn.

Tương tự, toàn bộ 13 dãy chuồng gà tại trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Đức ở xã Ea Tul (Đắk Lắk) phủ kín các tấm pin mặt trời. Hệ thống điện mặt trời mái nhà được anh lắp đặt vào cuối năm 2020.

“Lúc đó, Chính phủ đang khuyến khích các địa phương phát triển điện mặt trời mái nhà. Tôi liền tìm hiểu và triển khai ngay”, anh kể. Từ lúc làm thủ tục đến khi hệ thống điện mái nhà vận hành mất gần 1 năm.

Anh Đức cho hay, trước kia, mỗi tháng anh phải chi khoảng 60 triệu đồng tiền điện do chuồng nuôi gà đều là kiểu chuồng lạnh. Sau khi có nguồn điện mặt trời mái nhà, hóa đơn tiền điện giảm một nửa, chỉ hết 30 triệu đồng/tháng.

Trên mái các dãy chuồng gà tại trang trại của anh Đức được phủ kín bởi các tấm pin mặt trời. Ảnh: Văn Đức

Hơn nữa, công suất điện mái nhà anh lắp đặt lên tới 2,4 MW. Trang trại chăn nuôi của anh ban ngày chỉ dùng hết 5-10% công suất, phần điện dư thừa anh ký hợp đồng bán lên lưới điện. Mỗi tháng, anh thu khoảng 600 triệu đồng từ nguồn điện dư.

Nhưng để có được như vậy, anh Đức phải đầu tư gần 30 tỷ đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Trong đó, 70% anh vay ngân hàng nên để hoàn vốn sẽ mất khoảng 8 năm.

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà hiện là xu hướng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Điện mặt trời mái nhà không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra hiệu quả kép thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững.

Trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng và áp lực lên hệ thống điện quốc gia ngày càng lớn, ngành điện lực khuyến khích các hộ gia đình nghiên cứu đầu tư điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm giảm chi phí hóa đơn và bảo vệ môi trường.

Tại dự thảo lần 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, Bộ Công Thương đưa ra đề xuất hỗ trợ tiền lắp đặt hệ thống điện mặt trời từ 1-1,5 triệu đồng và hỗ trợ tiền lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) kèm theo từ 1-1,5 triệu đồng (có điều kiện tối thiểu về công suất lắp đặt).

Ngoài ra, hỗ trợ 4 triệu đồng/kWp vốn vay đầu tư hệ thống điện mặt trời, áp dụng cho phần công suất đến 5 kWp và tối thiểu là 2 triệu đồng/kWh đầu tư BESS, áp dụng cho phần công suất đến 10 kWh.

Bộ Công Thương dự tính, với khoảng 14 triệu hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng mức hỗ trợ trực tiếp giai đoạn 2025-2030 có thể lên tới 42.000 tỷ đồng.