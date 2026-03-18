Thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, chỉ 15 ngày đầu tháng 3, các doanh nghiệp ở nước ta đã chi gần 492 triệu USD để nhập hơn 533.000 tấn xăng dầu các loại. So với cùng kỳ năm 2025, nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh 41,4% về lượng và 89,2% về giá trị.

Đáng chú ý, việc doanh nghiệp tăng tốc nhập khẩu xăng dầu diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang, thị trường năng lượng toàn cầu biến động theo chiều hướng tăng mạnh.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3, nước ta đã nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu các loại, kim ngạch đạt hơn 1,94 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu xăng dầu tăng 42,6% (tương đương tăng 0,81 triệu tấn và giá trị tăng 585 triệu USD).

Trong đó, dầu diesel là 1,04 tỷ USD, chiếm gần 53,5% kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của nước ta. Nhập khẩu xăng, nhiên liệu bay và dầu mazut kim ngạch lần lượt đạt 505 triệu USD, 356 triệu USD và 42 triệu USD.

Nhập khẩu xăng dầu của nước ta tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu thành phẩm, tính đến ngày 15/3, các doanh nghiệp còn chi ra 1,44 tỷ USD để nhập khẩu 2,79 triệu tấn dầu thô. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, nhập khẩu dầu thô giảm 7% về lượng và giảm 19,7% về giá trị.

Như vậy, chỉ trong vòng 2,5 tháng qua, nước ta đã nhập khẩu 5,5 triệu tấn xăng dầu và dầu thô, tăng 0,6 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), việc Mỹ và Israel tấn công quân sự vào Iran, cùng với chiến sự Nga - Ukraine kéo dài, đã khiến giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế tăng cao. Diễn biến này ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước, cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Do đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân đầu mối đảm bảo kế hoạch nhập khẩu xăng dầu, mua từ nhà máy sản xuất trong nước tháng 3/2026 đã thông báo với Bộ Công Thương. Đồng thời, tiếp tục đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, khẩn trương xây dựng ngay kế hoạch nhập khẩu, mua xăng dầu từ nhà máy sản xuất trong nước đảm bảo nguồn cung tháng 4/2026.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao (cả về số lượng, chủng loại) và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng đã đăng ký với Bộ Công Thương, nhằm bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nội địa trong mọi tình huống.