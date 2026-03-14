Những ngày qua, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính triển khai công tác điều hành, bình ổn giá xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết số 36/NQ-CP.

Việc điều hành giá kết hợp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã góp phần giảm bớt mức tăng của giá nhiên liệu trong nước, qua đó hỗ trợ ổn định đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Song song với đó, các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung cũng được triển khai quyết liệt. Đến nay, nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước đến hết tháng 4/2026.

Tuy nhiên, thị trường xăng dầu thế giới đang có nhiều biến động mạnh. Tình hình xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran từ ngày 28/2 cùng các thông tin liên quan đã khiến giá dầu thế giới liên tục tăng, giảm đột ngột, song xu hướng chung là tăng nhanh và mạnh.

Theo thống kê các kỳ điều hành bất thường gần đây, đối với hai mặt hàng tiêu dùng phổ biến, giá cơ sở xăng RON95 đã có 3 kỳ tăng liên tiếp vào các ngày 5, 7 và 10/3, với mức tăng lần lượt 10,86%, 21,07% và 22,45%. Đặc biệt, giá cơ sở dầu diesel tăng phi mã trong cả 3 kỳ, tương ứng 19,49%, 31,26% và 18,12%.

Ở kỳ điều hành ngày 13/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính vẫn tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: Nguyễn Huế

Đến ngày 13/3, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, kéo theo giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trong nước tăng từ 9,10% đến 29,79% so với ngày 12/3.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 9,10%, lên 28.917 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 9,34%, lên 32.338 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 16,55%, lên 37.326 đồng/lít; dầu hỏa tăng 29,79%, lên 40.147 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 14,08%, lên 25.851 đồng/kg.

Để ổn định thị trường và hạn chế tác động tới kinh tế - xã hội, trong kỳ điều hành ngày 13/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu và mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3.

Theo đó, mức chi quỹ với xăng các loại, dầu hoả và dầu mazut là 4.000 đồng/lít/kg; riêng dầu diesel có mức chi 5.000 đồng/lít.

Sau khi xả mạnh quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.025 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, quyết định chi quỹ bình ổn và giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như phiên điều hành ngày 12/3, nhằm giảm áp lực tăng giá trong nước trước bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động khó lường.

Như vậy, từ đầu tháng 3 đến nay, giá xăng dầu đã có 6 lần điều chỉnh. Trong đó có 4 kỳ điều hành liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là tác động từ xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương cho biết đang rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan đến điều hành giá xăng dầu trong Nghị quyết 36/NQ-CP, nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.