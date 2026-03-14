Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa thông tin việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giảm tác động tăng giá và ổn định thị trường.

Theo số liệu Bộ Công Thương công bố, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến hết ngày 30/9/2025 còn 5.617 tỷ đồng.

Trong những ngày gần đây, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã được sử dụng liên tục, thậm chí ở mức cao. Việc điều hành giá kết hợp sử dụng quỹ này theo chỉ đạo của Chính phủ đã góp phần giảm bớt mức tăng của giá xăng dầu trong nước.

Bên cạnh đó, với những nỗ lực thực hiện các biện pháp đa dạng hoá nguồn cung của cơ quan quản lý, đến nay nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước đến hết tháng 4/2026, qua đó hỗ trợ ổn định đời sống của người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ các phương án bình ổn giá xăng dầu, trong đó có việc tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Thời gian qua, mức chi sử dụng quỹ được áp dụng 4.000 đồng/lít đối với xăng các loại, dầu hoả, dầu mazut và chi 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel nhằm hỗ trợ điều tiết giá bán lẻ trong nước. Mức chi sử dụng quỹ bình ổn đã được thực hiện liên tiếp trong 4 kỳ điều hành giá xăng dầu (ngày 10, 11, 12 và 13/3).

Trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động tăng mạnh, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để điều tiết thị trường. Nếu nguồn quỹ này được sử dụng hết, cơ quan quản lý sẽ tính toán các phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc ứng trước nguồn kinh phí dự phòng nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá các mặt hàng xăng dầu.

Thực tế, ở kỳ điều hành đêm 13/3, nếu không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 4.000-5.000 đồng/lít/kg tuỳ mặt hàng, thì giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trong nước sẽ tăng rất cao, từ 9,10-29,79% so với ngày 12/3.

Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng lên 28.917 đồng/lít; xăng RON95-III tăng lên 32.338 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng lên 37.326 đồng/lít; dầu hỏa tăng 29,79%, vọt lên 40.147 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng lên ngưỡng 25.851 đồng/kg.

Bộ Công Thương đang rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan đến điều hành giá xăng dầu. Ảnh: Nam Khánh

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trước khi thực hiện chi sử dụng, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.600 tỷ đồng. Với mức chi 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu như hiện nay, quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày nếu tiếp tục duy trì mức chi hiện tại.

Liên quan đến đề xuất về việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá để mua dầu khi giá thế giới ở mức thấp nhằm nâng cao hiệu quả điều tiết thị trường, cơ quan quản lý ghi nhận đây là một sáng kiến đáng chú ý.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước. Việc trích lập, sử dụng quỹ do các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện và được hạch toán, theo dõi riêng tại tài khoản ngân hàng.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là tác động từ xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương cho biết đang rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan đến điều hành giá xăng dầu trong Nghị quyết 36/NQ-CP, nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, qua đó bổ sung thêm công cụ tài khóa để hỗ trợ bình ổn thị trường.