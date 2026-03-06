Biến ‘làn sóng’ AI toàn cầu thành lợi thế cạnh tranh

Luật Trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Việt Nam được thông qua vào ngày 10/12/2025 và sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2026, đưa Việt Nam thành một trong số ít quốc gia ban hành luật riêng về trí tuệ nhân tạo - AI. Theo các chuyên gia, việc Việt Nam định vị AI là “hạ tầng trí tuệ” qua Luật AI đánh dấu năm 2026 là một bước ngoặt trong tiến trình chuyển đổi AI ở quy mô quốc gia, hướng tới nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ông Dhanawat Suthumpun, Giám đốc Điều hành Microsoft Thái Lan và các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam khuyến nghị Việt Nam cần xem AI như một nền tảng vận hành mới của nền kinh tế.

Chia sẻ góc nhìn của Microsoft về định hướng phát triển AI tại thị trường Việt Nam, ông Dhanawat Suthumpun, Giám đốc Điều hành Microsoft Thái Lan và các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam, cho hay: Từ góc nhìn của Microsoft, để biến làn sóng AI toàn cầu thành lợi thế cạnh tranh, Việt Nam cần xem AI như một nền tảng vận hành mới của nền kinh tế, chứ không chỉ là công cụ công nghệ. Điều này đòi hỏi sự chuyển dịch đồng thời ở 3 trụ cột gồm doanh nghiệp, con người và hạ tầng.

“Cụ thể, Việt Nam cần thúc đẩy sự hình thành lớp doanh nghiệp “AI‑native”, những tổ chức vận hành dựa trên dữ liệu và AI ngay từ đầu. Lợi thế cạnh tranh tương lai không nằm ở việc sở hữu nhiều công nghệ, mà ở khả năng tích hợp AI sâu vào quy trình ra quyết định hằng ngày.

Cuối cùng, hạ tầng dữ liệu và điện toán phải được xem như “hạ tầng quốc gia mới”. Đầu tư vào trung tâm dữ liệu, nền tảng đám mây, an toàn thông tin và quản trị AI sẽ là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI ở quy mô lớn”, ông Dhanawat Suthumpun phân tích.

Ông Dhanawat Suthumpun chia sẻ thêm: Trong bối cảnh AI đang trở thành nền tảng vận hành mới của nền kinh tế, khả năng hành động sớm và đúng hướng sẽ quyết định vị thế cạnh tranh của Việt Nam trong thập kỷ tới.

Theo ông Dhanawat Suthumpun, hướng đến năm 2026, việc khai mở toàn bộ tiềm năng của AI đòi hỏi nhiều hơn là chỉ áp dụng công nghệ: đó là trang bị cho con người các kỹ năng thực tiễn để tự tin làm việc với AI; đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và điện toán đám mây như một nền tảng tăng trưởng mới; đảm bảo AI được phát triển một cách có trách nhiệm, an toàn, và luôn đặt con người ở vị trí trung tâm.

“Đây chính là cách AI có thể mở ra những khả năng hoàn toàn mới cho các doanh nghiệp Việt Nam ở mọi quy mô, trao quyền để từng cá nhân khai thác AI như một công cụ và nền tảng mang tính chiến lược, từ đó tạo ra tác động thiết thực, góp phần giúp Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn trên trường quốc tế”, ông Dhanawat Suthumpun nhấn mạnh.

7 chuyển dịch lớn của AI mà doanh nghiệp Việt cần nắm bắt

Một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy sự hình thành lớp những doanh nghiệp, tổ chức tiên phong trong vận hành dựa trên dữ liệu, chuyên gia Microsoft phân tích thêm: Thực tế hiện nay, khoảng cách giữa tiềm năng ứng dụng AI và triển khai thực tế vẫn lớn.

“Báo cáo Chỉ số xu hướng công việc 2025” của Microsoft cho thấy chỉ có ít doanh nghiệp trên thế giới ứng dụng AI ở tầm chiến lược, đa số vẫn dừng ở ứng dụng rời rạc. Đặc biệt, thách thức không chỉ ở công nghệ mà còn ở tư duy tổ chức, kỹ năng và mức độ sẵn sàng tin tưởng AI như một “đồng nghiệp số”.

Theo Microsoft, tương lai AI không thay thế con người, mà là giúp họ vượt trội hơn. Năm 2026 sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho sự liên kết giữa công nghệ và con người.

Đáng chú ý, trong chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ông Dhanawat Suthumpun chỉ ra 7 chuyển dịch lớn của AI đang định hình lại cách các tổ chức làm việc, sáng tạo và cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời mở ra những định hướng quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng AI hiệu quả hơn.

Bảy chuyển dịch lớn của AI trong năm 2026 theo dự báo của chuyên gia Microsoft gồm có: AI sẽ nâng tầm những gì con người có thể đạt được khi hợp tác cùng nhau; Các tác nhân AI sẽ được trang bị các biện pháp bảo vệ mới khi tham gia vào lực lượng lao động; AI sẽ thu hẹp khoảng cách y tế toàn cầu; AI sẽ trở thành trung tâm của quá trình nghiên cứu; Cơ sở hạ tầng AI sẽ trở nên thông minh và hiệu quả hơn; AI đang học ngôn ngữ lập trình và cả bối cảnh phía sau nó; Bước tiến tiếp theo của AI trong lĩnh vực điện toán đang đến gần hơn.

“Đây là những xu hướng lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam cần sớm nắm bắt được để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai AI không thay thế con người, mà là giúp họ vượt trội hơn. Năm 2026 sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho sự liên kết giữa công nghệ và con người. Chúng ta cần học cách hợp tác với AI, thay vì cạnh tranh với AI”, chuyên gia Microsoft nêu quan điểm.