6 mong muốn gửi đến các doanh nhân trẻ

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) chiều 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 7 chữ: “Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Phát triển - Đột phá”.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ nêu 6 mong muốn với cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân.

Theo đó, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp cần đồng hành và kiên trì, kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh dân tộc.

Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, và vì lợi ích của chính mình.

Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng và tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển nhanh, bền vững. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cần có giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam; góp phần làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Thủ tướng cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Phản hồi, giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, các băn khoăn, trăn trở, lo lắng của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính...; Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo hướng “thể chế phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh”.

Thủ tướng cũng cho biết, chúng ta đặt mục tiêu quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý trong năm nay với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Theo đó, nỗ lực giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu giảm ít nhất 30% số lượng, thời gian thực hiện và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Chính phủ đồng hành, các bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân, trên tinh thần bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Các bạn thành công là đất nước thành công. Các bạn giàu có là đất nước giàu có. Các bạn mà yếu đuối thì đất nước không thể giàu mạnh", Thủ tướng nhấn mạnh.

“Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025, kiến nghị mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ và thực chất tại phiên cấp cao VPSF diễn ra chiều 16/9.

Với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”, ông Đặng Hồng Anh cho biết, tinh thần lớn nhất của diễn đàn năm nay được gói gọn trong 5 từ khóa: Tin cậy, Minh bạch, Hiệu quả, Cạnh tranh và Bao trùm.

Tin cậy là cơ sở để Nhà nước và doanh nghiệp cùng đồng hành. Minh bạch là “đường ray” cho một môi trường pháp lý ổn định. Hiệu quả phải được đo bằng chi phí vốn giảm, thủ tục ngắn gọn, năng suất tăng lên. Cạnh tranh là động lực trong bối cảnh chuỗi giá trị toàn cầu tái định hình. Và bao trùm là bảo đảm cơ hội cho cả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 phát biểu tại phiên đối thoại cấp cao. Ảnh: Chinhphu.vn

Đáng chú ý, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đề xuất và cam kết tiên phong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ và chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Đây là nguồn lực nội sinh khổng lồ đang chờ được khai phóng. Để hiện thực hóa, cần một mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ.

Theo đó, Nhà nước cần có cơ chế chính sách khuyến khích đủ mạnh, giúp hộ kinh doanh tự tin bước vào sân chơi doanh nghiệp. Đồng thời, cộng đồng doanh nhân trẻ cam kết tiên phong với sáng kiến “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”, tập trung chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ định hướng chiến lược và giúp các doanh nghiệp non trẻ phòng tránh rủi ro.

“Sự kết hợp giữa chính sách kiến tạo của Chính phủ và cơ chế dìu dắt từ cộng đồng doanh nhân sẽ giúp 5 triệu hộ kinh doanh cá thể không chỉ lớn về số lượng, mà còn mạnh về năng lực. Qua đó, hình thành lớp doanh nhân kế cận bản lĩnh, tri thức, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước”, ông Hồng Anh nói.

Cải cách thể chế phải là “đột phá của đột phá”

Tại phiên đối thoại cấp cao, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư U&I thông tin về sự góp mặt của 4 doanh nghiệp tư nhân đang dẫn đầu các lĩnh vực.

Đó là, Tập đoàn Đại Dũng - số 1 Việt Nam về kết cấu thép và xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia. Đây cũng là đơn vị đã thi công mái vòm thép 24.000 tấn của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Quốc gia. Cùng với đó là Tập đoàn AA - tiên phong về nội thất và xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia; Tập đoàn Thiên Long với sản phẩm về bút bi, đã xuất khẩu tới 74 quốc gia và vùng lãnh thổ và Tập đoàn Nafoods dẫn đầu thế giới về chanh leo cô đặc, đã xuất khẩu tới hơn 70 thị trường.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng, đơn vị thi công mái vòm thép 24.000 tấn của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hải

“Doanh nghiệp khát khao dấn thân và cống hiến, nhưng không thể đi một mình. Chúng tôi cần các sáng kiến hợp tác công - tư ở tầm quốc gia để Việt Nam thực sự vươn tầm quốc tế", ông nêu ý kiến.

Từ kinh nghiệm thực tế, ông đề xuất một số giải pháp cụ thể như: đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ, hoàn thuế giá trị gia tăng, áp dụng cơ chế hậu kiểm trọng điểm thay vì kiểm soát toàn diện nhằm giảm chi phí tuân thủ và hỗ trợ xuất khẩu. Cần đầu tư hạ tầng logistics, kho lạnh, cảng chuyên dụng và hệ thống kết nối vùng nguyên liệu nhằm giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp ngành gỗ, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch AA Corporation, kêu gọi xây dựng thương hiệu quốc gia cho ngành gỗ và nội thất Việt Nam, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và khẳng định định vị là ngành kinh tế xanh.

Trong khi đối với ngành cơ khí - kết cấu thép, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng kiến nghị, xây dựng chương trình quốc gia về ngành cơ khí chế tạo, kết cấu thép, đề nghị Chính phủ xem xét nâng tầm chiến lược thành chương trình quốc gia với mục tiêu, lộ trình nội lực cụ thể, gắn trực tiếp với các lĩnh vực ưu tiên về năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, công nghiệp xanh…

Về cải cách thể chế, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhấn mạnh, cải cách thể chế phải là một cuộc “đột phá của đột phá”. Doanh nghiệp không chỉ cần được “cởi trói”, mà còn cần được tiếp sức bằng một hệ thống pháp luật dễ tiếp cận, dễ tuân thủ và bộ máy hành chính thực sự phục vụ, kiến tạo.

Bà Mẫu đề xuất việc luật hóa các nghị quyết quan trọng để đảm bảo tính ổn định và thực thi, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển.