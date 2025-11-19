Trong bối cảnh ngành công nghiệp Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng lớn về chuyển đổi xanh, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tìm cách giảm phát thải, tối ưu nguyên liệu và hướng tới mục tiêu Net Zero.

Chủ động sản xuất nguyên liệu tái chế

Trong dòng dịch chuyển này, Công ty TNHH Chất dẻo Thân thiện (Eco Polymers) đóng tại KCN Hố Nai (phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) được xem là một trong số những doanh nghiệp tiên phong chọn hướng đi khác biệt: tự chủ một phần trong quá trình sản xuất, tái sử dụng lại các nguyên liệu tái chế sử dụng lại.

Hệ thống khuôn mẫu đơn vị tự thiết và vận hành

Ông Dương Quang Tiến, Giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường Eco Polymers cho biết, chuyển đổi xanh không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp.

Theo ông Tiến, một số đối tác trong lĩnh vực sản xuất giày thể thao và tiêu dùng đang đặt ra tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe. Các thương hiệu giày lớn đều yêu cầu vật liệu có nguồn gốc sinh học hoặc từ nhựa tái chế đạt chuẩn GRS (Global Recycled Standard - Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu).

“Muốn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Eco Polymers không thể tiếp tục đi theo mô hình sản xuất truyền thống. Chúng tôi chọn hướng tái sinh vật liệu như một cách tiếp cận công nghệ đổi mới, là cốt lõi giúp giảm phát thải, tối ưu tài nguyên và nâng giá trị sản phẩm”, ông Tiến nói.

Hiện nay công ty làm chủ đồng thời các khâu nghiên cứu công thức, tổng hợp nguyên liệu, thiết kế khuôn mẫu và sản xuất tự động hóa. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì được chất lượng ổn định của vật liệu tái chế, yếu tố vốn thường bị xem là trở ngại trong cạnh tranh, đặc biệt ở các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu.

Theo phân tích của các chuyên gia, ngành giày thể thao tại Việt Nam mỗi năm tiêu thụ lượng lớn polymer và foam, nhưng phần lớn vẫn phải nhập khẩu. Tuy nhiên, việc vận chuyển nguyên liệu hàng nghìn kilomet khiến chi phí logistics tăng đáng kể, trong khi doanh nghiệp lại không chủ động được nguồn cung.

“Ở góc độ phát thải, việc nhập khẩu nguyên liệu có thể chiếm tới 30-40% lượng khí thải của chuỗi sản xuất. Nếu doanh nghiệp trong nước tự sản xuất được một phần nguyên liệu, lợi ích không chỉ nằm ở kinh tế mà nằm ở chính mục tiêu giảm phát thải quốc gia”, ông Tiến chia sẻ.

“Công nghệ mới” - nền tảng hướng tới Net Zero

Để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero, đơn vị đã ứng dụng đồng thời nhiều công nghệ cốt lõi. Vật liệu sinh học từ dầu thầu dầu giúp giảm 30-40% lượng carbon của vật liệu. Công nghệ nghiền, sàng tinh và tái sinh phế phẩm thành nguyên liệu mới theo chuẩn GRS. Đồng thời, việc tối ưu hóa phản ứng foam và mô phỏng hóa học giúp giảm 12–18% điện năng tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tối ưu nguyên liệu và tái sử dụng thành các sản phẩm khác

“Mô hình tích hợp hóa chất - giày - cơ khí CNC hiếm có tại Việt Nam này giúp chúng tôi rút ngắn 60-70% thời gian sản xuất, giảm 40-50% chi phí đầu tư máy móc và tối ưu dây chuyền theo đặc tính từng sản phẩm”, ông Tiến chia sẻ.

Theo vị Giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường Eco Polymers, công ty định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: khoa học - công nghệ làm nền tảng, sản xuất xanh với vật liệu sinh học và tái chế, tiết kiệm năng lượng cùng các dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống theo dõi điện năng và nguyên liệu sử dụng theo thời gian thực, cùng các chỉ số đo lường lượng giảm phát thải nhà kính, đáp ứng yêu cầu minh bạch dữ liệu trong tiêu chuẩn ESG.

Công nhân kiểm tra công đoạn cuối cùng của thảm lót giày

Nhờ năng lực nghiên cứu và phát triển, khả năng tự chủ công nghệ, thiết kế máy móc cơ khí và khuôn mẫu, cùng việc số hóa dữ liệu sản xuất, Eco Polymers trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Theo bà Trịnh Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, Sở luôn chú trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong doanh nghiệp. Những giải pháp này được gắn kết với các tiêu chí nhằm xây dựng chuỗi giá trị sản xuất - tiêu dùng minh bạch, xanh và bền vững.

Với vai trò là cơ quan tham mưu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai xem đây là bước đi cụ thể để hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức mà tỉnh Đồng Nai đang kiên trì theo đuổi.

Huy Hoàng