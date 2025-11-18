Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Xăng E10 đang được bán thí điểm tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Thông tư cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, bổ sung chủng loại mặt hàng xăng kinh doanh trên thị trường phù hợp. Từ đó, đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong thời gian chưa quy định bắt buộc sử dụng diesel sinh học B5, B10 cho động cơ diesel, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, phối trộn, pha chế, kinh doanh và sử dụng diesel sinh học B5, B10.

Trước đó, từ ngày 1/8, hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã thí điểm bán xăng E10 tại TPHCM, Hà Nội và TP Hải Phòng.

Tại hội thảo quốc tế về “Phát triển nhiên liệu sinh học trong thời kỳ mới - những nhiệm vụ trọng tâm để kiến tạo tương lai nhiên liệu bền vững tại Việt Nam” mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10, được coi là giải pháp chiến lược giúp giảm phát thải khí nhà kính, gia tăng giá trị cho ngành nông nghiệp và thúc đẩy công nghiệp năng lượng xanh.

Ông cũng khẳng định, Việt Nam đã và đang chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và năng lực sản xuất để triển khai đồng bộ việc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ năm 2026.