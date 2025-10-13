Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, giới thiệu những thành tựu ban đầu của mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain Việt Nam. Ảnh: PV

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong khuôn khổ Đại hội, các không gian triển lãm được tổ chức quy mô, trưng bày sống động những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ - minh chứng rõ nét cho một nhiệm kỳ hành động, đổi mới và phát triển toàn diện.

Tại triển lãm này, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Chủ tịch Công ty 1Matrix đã giới thiệu những thành tựu ban đầu của mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN). Mục tiêu chiến lược là xây dựng hạ tầng Blockchain quốc gia, góp phần đưa Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, đảm bảo chủ quyền về dữ liệu và tài sản số, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế số khu vực tư nhân.

Sau 10 tháng triển khai, tính tới tháng 10/2025, VBSN đã xây dựng thành công 6 blockchain layer-1 nền tảng, tốc độ tối đa 300.000 giao dịch/giây (TPS), học hỏi kế thừa từ nhiều nền tảng Blockchain sẵn có trên thế giới với nhiều cơ chế phân quyền và đồng thuận nhằm tối ưu lợi ích cho những lĩnh vực và nhu cầu khác nhau.

VBSN được thực hiện theo cam kết tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI. Dự án được thúc đẩy bắt đầu từ hệ sinh thái Techcombank - One Mount Group - Masterise Group - Techcom Securities và các đối tác như Sotatek, NCC, CMC Telecom, Sunteco, Amazon Web Service, True IDC, AlphaTrue,… VBSN được triển khai bởi công ty 1Matrix dưới sự tư vấn của Boston Consulting Group (BCG), Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm quốc tế đặc biệt từ 2 mạng khu vực châu Âu và Trung Quốc là EBSI và BSN.

VBSN có thể đạt tốc độ tối đa 300.000 TPS, tốc độ giao dịch ổn định khoảng 20.000 - 40.000 TPS, tuỳ theo mạng và nhu cầu sử dụng. Trong đó, các mạng ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc, bảo hiểm, thanh toán vi mô đạt tốc độ ổn định khoảng 50.000 TPS, đạt tối đa 300.000 TPS; Lĩnh vực thanh toán vi mô đạt tốc độ ổn định 10.000 TPS, tốc độ cao nhất trên 100.000 TPS. Tốc độ mạng ứng dụng trong các ngành nghề khác như tài chính ngân hàng, DID, Y tế, Giáo dục,.. có thể đạt tối đa 10.000 TPS.

Ở khu vực công, việc ứng dụng VBSN sẽ cho phép triển khai các ứng dụng như định danh số, tài sản số, hợp đồng thông minh, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu liên thông, tạo nền móng hạ tầng cho các ứng dụng Blockchain trong chính quyền số, đô thị thông minh, trung tâm tài chính và các dịch vụ công nghệ cao, giảm nguy cơ tắc nghẽn dữ liệu, giúp tăng cường năng lực điều hành trong mô hình chính quyền số. Công nghệ Blockchain và mạng VBSN đã được giới thiệu và đề xuất tích hợp trong hoạt động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 của UBND TP Đà Nẵng...

Ở khu vực tư nhân, VBSN đang được thúc đẩy chia sẻ rộng rãi với các đối tác trong nước như MSB, SHB, T&T Group, Dragon Capital,… và đang được một số tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn nghiên cứu triển khai phục vụ nhu cầu quản lý dữ liệu, nâng cao hiệu quả hệ thống và ứng dụng trong các lĩnh vực kinh doanh mới.