Tại Diễn đàn đối thoại về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Bộ đã giảm số thủ tục hành chính cấp Bộ từ 267 xuống còn 148; phân cấp 58 thủ tục, bãi bỏ 108 thủ tục và đơn giản hóa 88 thủ tục khác.

Bộ cũng cắt giảm 36,25% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, qua đó giúp giảm gần 9.000 ngày giải quyết thủ tục hành chính và tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Dù vậy, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng vẫn còn khoảng cách giữa kết quả cải cách và thực tế triển khai.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết đầu năm 2026, đơn vị đã tổng hợp gần 800 kiến nghị liên quan đến thể chế, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Đại diện VCCI chỉ ra 7 nhóm vấn đề lớn cần tiếp tục tháo gỡ.

Từ các phản ánh này, VCCI chỉ ra 7 nhóm vấn đề lớn cần tiếp tục tháo gỡ, gồm: thiếu hướng dẫn thực hiện đối với một số quy định đã được luật hóa; quy định chưa rõ ràng hoặc chưa thống nhất giữa các văn bản; cách áp dụng khác nhau giữa các địa phương; chi phí tuân thủ còn cao và một số thủ tục hành chính vẫn phức tạp.

Theo VCCI, các mục tiêu quản lý nhà nước về môi trường, an toàn sinh học hay phòng chống dịch bệnh là cần thiết, nhưng cần chuyển mạnh sang phương thức quản lý dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật, kết quả đầu ra và mức độ rủi ro thay vì các biện pháp hành chính cứng nhắc.

Đại diện Hiệp hội Gia cầm Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Bộ nhưng cho rằng quá trình thực thi tại địa phương vẫn còn nhiều bất cập.

Theo Hiệp hội, cùng một hồ sơ liên quan đến nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhưng mỗi địa phương lại có cách xử lý khác nhau. Có nơi giải quyết nhanh, nhưng cũng có nơi yêu cầu bổ sung thêm nhiều giấy tờ, kéo dài thời gian thực hiện.

Tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn, áp lực trách nhiệm pháp lý và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng đều cũng khiến việc giải quyết thủ tục ở một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Diễn đàn là dịp để cơ quan quản lý lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp về những điểm nghẽn trong thực thi thủ tục hành chính.

Ở cấp Trung ương, Hiệp hội đề nghị tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Một số hồ sơ đăng ký trực tuyến hiện vẫn mất từ 6 tháng đến một năm để xử lý, thậm chí kéo dài nhiều năm.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị bỏ quy định kiểm tra chất lượng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi và điều chỉnh quy định về ghi nhãn sản phẩm theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn.

Trao đổi tại diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thừa nhận phân cấp, phân quyền chưa phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như kỳ vọng nếu địa phương chưa đáp ứng đủ năng lực thực hiện.

Theo ông, mục tiêu của cải cách không chỉ là chuyển thủ tục từ Bộ xuống địa phương mà quan trọng hơn là đơn giản hóa hồ sơ, giảm giấy tờ và giảm gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục rà soát các quy định còn bất cập, đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng giấy phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Đồng thời, Bộ sẽ duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.