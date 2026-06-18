Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 17/6 đảo chiều đi lên sau khi giảm mạnh ở 2 phiên trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 17/6, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,75%, lên mức 79,55 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 0,97%, lên mức 76,79 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (18/6), giá dầu WTI quay đầu đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h26' ngày 18/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 79,55 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI xuống mức 75,89 USD/thùng, giảm 1,17% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng nhẹ trong phiên giao dịch 17/6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ đạt được với Iran chưa phải là thỏa thuận cuối cùng và Mỹ có thể nối lại các hoạt động quân sự nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận.

Giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Thạch Thảo

Tuyên bố này được đưa ra vào ngày 17/6, sau khi Mỹ và Iran thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, đồng thời mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Israel tiến hành các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào một số khu vực ở miền Nam Lebanon. Còn lực lượng Hezbollah đã thực hiện hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế phần nào bởi triển vọng dư thừa nguồn cung dầu mỏ trong thời gian tới.

Trong báo cáo sơ bộ về thị trường năm 2027, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo, nguồn cung dầu toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 8 triệu thùng/ngày trong khi nhu cầu chỉ tăng khoảng 2 triệu thùng/ngày. Điều này có thể khiến thị trường bước vào giai đoạn dư cung đáng kể.

IEA cho rằng, trong ngắn hạn, thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể tạo điều kiện để các quốc gia bổ sung lượng dầu dự trữ đã bị suy giảm hoặc xây thêm các kho dự trữ chiến lược mới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (18/6), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 25.877 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 18.608 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 22.960 đồng/lít. Còn giá xăng E10 RON95-III là 22.060 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).