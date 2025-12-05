Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Công ty Văn Điển, mã VAF) vừa có thông báo rằng công ty không còn đáp ứng các điều kiện của một công ty đại chúng.

Có trụ sở tại xã Đại Thanh, TP. Hà Nội, Công ty Văn Điển được biết đến là doanh nghiệp lâu đời trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón. Sản phẩm chủ lực của công ty là phân lân nung chảy và các loại phân NPK, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa.

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Văn Điển là 376,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/11, công ty có 446 cổ đông, trong đó Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 67,06% vốn, Công ty TNHH Hoàng Ngân sở hữu 24,47% vốn, còn 444 cổ đông khác chiếm 8,47% vốn.

Theo quy định, công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ quy định này, Công ty Văn Điển cho biết công ty không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông. Tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 8,47%, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định.

Công ty này khẳng định sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết và sẽ báo cáo cụ thể theo quy định.

Với việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, Công ty Văn Điển đối diện nguy cơ bị hủy tư cách và có thể bị hủy niêm yết bắt buộc.

Từ đầu năm đến nay, Công ty Văn Điển đã trải qua nhiều biến động. Từ ngày 20/3, cổ phiếu VAF bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, sau khi kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 liên quan đến dự án nhà máy tại Thanh Hóa.

Ngược lại với những áp lực này, cổ phiếu VAF từng ghi nhận đà tăng mạnh khi tăng trần 5 phiên liên tiếp vào tháng 4/2025, đưa giá cổ phiếu lên mức cao nhất từ đầu năm. Hiện tại, cổ phiếu VAF có giá 18.900 đồng/cổ phiếu.