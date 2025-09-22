Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 hôm nay chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo 751 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nhất là trong việc hoàn thiện dự thảo báo cáo cho Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận, quyết liệt chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc những dự án tồn đọng kéo dài để đưa vào nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần đổi mới của Nghị quyết 68.

Thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện kết luận của Trung ương, tập trung tháo gỡ cho nhiều dự án theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170 của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn cho các dự án và thu được nhiều kết quả.

Ban Chỉ đạo 751 có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng.

Cụ thể, cho đến nay, Chính phủ đã tháo gỡ theo thẩm quyền của mình và chỉ đạo địa phương tháo gỡ khó khăn cho 1.154 dự án với tổng giá trị theo đăng ký đầu tư khoảng 675 nghìn tỷ đồng, hàng trăm ngàn ha đất bị đóng băng. Các dự án được đưa vào nền kinh tế là đưa vào nguồn lực rất lớn để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Kết quả thứ hai được Phó Thủ tướng đề cập là chống được lãng phí, điển hình như 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Các dự án này "đắp chiếu" 10 năm qua, tới nay được tháo gỡ, giải quyết lượng tài sản rất lớn.

Phó Thủ tướng cũng nêu việc nhận diện những bất cập của chính sách và thể chế. Theo ông, có nhiều quy định không đúng, đặc biệt là các quy định về đất đai, đấu thầu, không liên thông với nhau. Việc nhận diện được các bất cập này là để hoàn thiện chính sách.

Cũng theo Phó Thủ tướng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chứ không hợp pháp hóa cho sai phạm. Theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, tất cả trường hợp sai phạm đã được thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là bài học để tiếp tục xử lý về sau.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Trọng Tùng

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các vướng mắc được xử lý cho thấy tinh thần Chính phủ kiến tạo, Nhà nước đồng hành, lắng nghe doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn. Bên cạnh đó là giúp nhiều doanh nghiệp tránh nguy cơ phá sản, giải quyết được công ăn việc làm, đồng thời cũng gỡ được khó khăn cho ngành ngân hàng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Khẳng định tinh thần phải quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án, Phó Thủ tướng cho biết vướng mắc chủ yếu do trình tự thủ tục và quy định không hợp lý. Các quy định pháp luật mới được ban hành đã tháo gỡ được những vấn đề bất hợp lý trước đây. Với kết quả thí điểm của Kết luận 77 và Nghị quyết 170, các địa phương đều đề nghị cho phép áp dụng mở rộng cơ chế này.

Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị.