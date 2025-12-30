Nâng cấp du lịch từ phương tiện di chuyển

Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng năm 2025, Việt Nam đón 19,15 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với cùng kỳ và chính thức vượt qua đỉnh cao năm 2019. Khi lượng khách ngoại tăng trưởng mạnh, yêu cầu về chất lượng di chuyển cũng trở nên khắt khe hơn.

Nắm bắt xu hướng này, các đơn vị lữ hành đang ưu tiên chuyển dịch sang các dòng xe từ 11 đến 19 chỗ như Gazelle Next, Gazelle NN hay Sobol NN. Điểm sáng của các mẫu xe này là khoang nội thất cao đến 1,9m, cho phép khách nước ngoài với vóc dáng cao lớn có thể đứng thẳng và di chuyển thoải mái, điều mà các dòng xe cũ khó đáp ứng.

Chinh phục khách quốc tế bằng không gian rộng thoáng, Gazelle NN đang trở thành lựa chọn tối ưu giúp doanh nghiệp lữ hành tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội

Bên cạnh đó, bộ mặt giao thông tại các đô thị du lịch như Đà Lạt, Cần Thơ cũng thay đổi tích cực nhờ sự xuất hiện của các tuyến buýt hiện đại như Gazelle City và Gazelle Citiline. Thiết kế sàn thấp và không gian rộng thoáng cửa các mẫu xe này đã góp phần xóa bỏ định kiến về những chiếc xe buýt cũ ngột ngạt và chật chội, tạo nên hình ảnh du lịch văn minh và thân thiện mới.

Những mẫu buýt đô thị như Gazelle Citiline đang thổi một làn gió mới vào mạng lưới giao thông công cộng, kiến tạo hình ảnh hiện đại và thân thiện cho nhiều đô thị

Tối ưu năng lực vận tải hàng hóa - khơi thông dòng chảy giao thương cuối năm

Song song với du lịch, nhịp sống giao thương cuối năm cũng trở nên hối hả. Khi sức mua thị trường tăng cao, bài toán của các doanh nghiệp vận tải chính là làm sao chở được nhiều hơn với chi phí thấp hơn.

Với thể tích thùng hàng dẫn đầu phân khúc, tải van Gazelle NN hiện là sự lựa chọn của nhiều đơn vị hậu cần để tối ưu hiệu suất vận tải

Giải pháp được nhiều đơn vị như như Giao Hàng Nặng hay J&T Express lựa chọn là các dòng tải van và tải nhẹ của GAZ nhờ lợi thế thể tích thùng hàng vượt trội: lên đến 13,5 m³ (xe van) và 16 m³ (tải nhẹ). Khả năng chứa hàng lớn giúp giảm đáng kể số chuyến xe cần chạy, từ đó tiết kiệm trực tiếp chi phí nhiên liệu và nhân sự. Đồng thời, hệ thống khung gầm chassis và thân xe mạ kẽm bền bỉ giúp phương tiện vận hành ổn định liên tục, đảm bảo dòng chảy hàng hóa không bị gián đoạn.

Bảng thông tin chương trình Bảo dưỡng định kỳ chi phí cố định

Không chỉ tối ưu vận hành, bài toán tài chính cũng được giải quyết nhờ chính sách hậu mãi hợp lý. GAZ hiện áp dụng chương trình “Bảo dưỡng định kỳ chi phí cố định”, đơn cử như dòng động cơ Cummins có giá bảo dưỡng cấp 1 chỉ 1.635.000 đồng. Chính sách này giúp chủ xe dễ dàng hoạch định ngân sách, loại bỏ rủi ro chi phí phát sinh để yên tâm khai thác phương tiện dài hạn.

Những chiếc xe lăn bánh cuối năm không chỉ chở khách du lịch hay hàng hóa, mà còn chở theo niềm tin của doanh nghiệp về một năm 2026 tăng trưởng bền vững nhờ sự đầu tư đúng đắn vào phương tiện.

