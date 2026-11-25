Để tiếp cận thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt được khuyến nghị sớm hiện diện trên nền tảng xã hội Trung Quốc, tìm hiểu phản hồi khách hàng trước khi mở rộng đầu tư.

Ngày 20/11, Admicro tổ chức chương trình “Gặp gỡ đối tác Việt – Trung” với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm quảng bá điểm đến và hợp tác thúc đẩy kinh tế du lịch”, nhằm chia sẻ cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc thông qua các kênh truyền thông nội địa.

Chương trình quy tụ ba đối tác Trung Quốc gồm bbk! Communications Group, chuyên về chiến lược truyền thông và phát triển thương hiệu; HuanTV, đơn vị quảng cáo trên truyền hình kết nối với hơn 300 triệu thiết bị đầu cuối tại các hộ gia đình Trung Quốc; và RedNote (Xiaohongshu), nền tảng chia sẻ nội dung, trải nghiệm với hơn 400 triệu người dùng hoạt động hằng tháng, cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Các đối tác khuyến nghị doanh nghiệp Việt chủ động xây dựng sự hiện diện trên nền tảng phù hợp, tiếp nhận phản hồi của người tiêu dùng để điều chỉnh chiến lược quảng bá trước khi quyết định mở rộng đầu tư.

Các đối tác Trung Quốc chia sẻ những điều doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị khi tiếp cận thị trường này.

Người Trung Quốc tìm gì trước khi quyết định mua?

Theo đại diện RedNote, nền tảng này có khoảng 90% nội dung do người dùng tạo ra. Những bài chia sẻ trải nghiệm, đánh giá sản phẩm hay gợi ý về phong cách sống trở thành nguồn tham khảo đáng chú ý khi người dùng tìm kiếm thông tin.

Vì vậy, doanh nghiệp không thể chỉ dịch một mẫu quảng cáo từ thị trường khác rồi kỳ vọng nó sẽ có hiệu quả tương tự. Đại diện nền tảng cũng khuyến nghị các doanh nghiệp Việt nên xây dựng tài khoản chính thức, duy trì nội dung và tiếp cận các nhóm khách dựa trên sở thích, hành vi và phong cách sống.

Bà Phan Đặng Trà My, Giám đốc điều hành Admicro chia sẻ thêm, các doanh nghiệp Việt cần lưu ý thói quen tìm kiếm theo chủ đề, từ khóa, hashtag tại Trung Quốc.

Đây cũng là lí do doanh nghiệp Việt nên xây dựng sự hiện diện trên các nền tảng bản địa từ sớm. Khi có tài khoản chính thức và bắt đầu đăng tải nội dung, thương hiệu mới có thể quan sát người dùng tìm kiếm điều gì, phản hồi với thông điệp nào và đâu là nhóm khách hàng tiềm năng.

Hiện diện sớm để hiểu và chinh phục thành công khách hàng

Trong mô hình được bbk! giới thiệu, hành trình của du khách Trung Quốc gồm sáu giai đoạn: khám phá, tìm kiếm, đánh giá, tương tác, đặt dịch vụ và chia sẻ. Mỗi kênh truyền thông có thể đóng một vai trò khác nhau trong hành trình này.

RedNote phù hợp với giai đoạn khách hàng chủ động tìm hiểu, so sánh lựa chọn. HuanTV cung cấp thêm kênh quảng bá qua TV kết nối. Theo tài liệu HuanTV, mạng lưới của đơn vị này có hơn 300 triệu thiết bị đầu cuối tại các hộ gia đình Trung Quốc.

Để sự quan tâm có thể dẫn đến giao dịch, doanh nghiệp cũng cần có kênh tiếp nhận và nhanh chóng xử lý nhu cầu của khách hàng. Với du lịch, đó có thể là website, nền tảng đặt dịch vụ (OTA) hoặc WeChat Mini Program. Các ngành hàng khác cần có điểm bán và cách chăm sóc khách hàng phù hợp.

Tại sự kiện, bà Phan Đặng Trà My, Giám đốc điều hành Admicro đã chỉ ra một thực tế đáng chú ý: nhiều sản phẩm, điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam lại ít được du khách Trung Quốc biết tới, trong khi một số sản phẩm mới hoặc điểm đến ngách lại thu hút sự quan tâm tại thị trường này. Từ đó, Admicro định hướng cùng các đối tác xây dựng danh mục những “sản phẩm quốc dân” của Việt Nam để giới thiệu cho du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam. Thông qua trải nghiệm, mua sắm và chia sẻ của du khách, doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá sức hút của sản phẩm và có thể từng bước tạo nhận biết cho sản phẩm trước khi mở rộng phân phối tại Trung Quốc.

Trong phần hỏi đáp, đại diện các doanh nghiệp Việt cũng đặt ra nhiều câu hỏi thực tế và đề xuất tổ chức thêm những buổi làm việc chuyên sâu với đối tác Trung Quốc.

Với những doanh nghiệp chưa quen với hệ sinh thái số và cách vận hành của các nền tảng Trung Quốc, việc lựa chọn kênh phù hợp là một thách thức. Tuy nhiên, nếu chờ tìm hiểu hết mọi kênh rồi mới bắt đầu, doanh nghiệp sẽ kéo dài thời gian học từ thị trường.

Một cách tiếp cận là chọn nền tảng phù hợp, mở tài khoản chính thức và thử một số chủ đề nội dung với nhóm khách cụ thể. Với thị trường Trung Quốc, sự hiện diện sớm giúp doanh nghiệp có thời gian tìm hiểu khách hàng ngay trên những nền tảng họ sử dụng hằng ngày. Từ các phản hồi đầu tiên, thương hiệu có thể từng bước điều chỉnh nội dung, cách tiếp cận và kế hoạch kinh doanh, thay vì phải đưa ra những quyết định đầu tư lớn khi chưa thực sự hiểu thị trường.

Với mạng lưới hợp tác cùng bbk! Communications Group, HuanTV và RedNote, Admicro hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt từ khâu tìm hiểu người mua, chọn kênh truyền thông đến bản địa hóa nội dung và đo phản hồi. Sau những đợt thử nghiệm, doanh nghiệp có thể cùng đối tác điều chỉnh thông điệp, cách tiếp cận và kênh bán hàng dựa trên những gì khách hàng thực sự quan tâm.

(Nguồn: Admicro)