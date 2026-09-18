“Girls Takeover – Trao quyền cho trẻ em gái” là sáng kiến toàn cầu của Plan International nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, tạo cơ hội cho trẻ em gái và thanh thiếu niên đảm nhận các vị trí lãnh đạo. Kể từ khi khởi động vào năm 2016, chiến dịch đã tạo ra hàng nghìn sự kiện trên toàn thế giới, nơi các em gái không chỉ thể hiện tiềm năng lãnh đạo mà còn đóng góp tiếng nói vào việc xây dựng tương lai.

Tại Việt Nam, chuỗi hoạt động “Girls Takeover” đã diễn ra nhiều năm qua và luôn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc trao quyền tạm thời cho các em gái đảm nhận những vai trò quan trọng, sáng kiến “Girls Takeover” còn mang tính biểu tượng nhằm thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ hơn của các em trong các vấn đề xã hội, đặc biệt là về quyền trẻ em và bình đẳng giới.

Hoạt động truyền thông “Girls Takeover - Trao quyền cho trẻ em gái" được tổ chức chiều ngày 18/9 tại Yên Minh, Tuyên Quang.

Hướng tới Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10, chiều 18/9, tại trường phổ thông dân tộc bán trú TH & THCS Lao Và Chải, xã Yên Minh (Tuyên Quang), Plan International tổ chức hoạt động truyền thông “Girls Takeover”, nhằm góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Minh Tống Thị Ngân, Hiệu trưởng trường Lao Và Chải Nguyễn Thị Phương Liên cùng Trưởng thôn Chi Sang Sùng Mí Dơ đã lần lượt trao quyền lãnh đạo trong 1 ngày cho các nữ sinh Lù Như Thảo, Hoàng Thị Kim Tuyến, Và Thị Kim Phượng. Hành động này thể hiện niềm tin rằng trẻ em gái có đủ khả năng và có đủ quyền để tự tin bước về phía trước, theo đuổi ước mơ và làm chủ tương lai của mình.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Minh Tống Thị Ngân, Hiệu trưởng trường Lao Và Chải Nguyễn Thị Phương Liên và Trưởng thôn Chi Sang Sùng Mí Dơ thực hiện nghi thức trao quyền cho các nữ sinh.

Đại diện lãnh đạo trường Lao Và Chải, Phó Hiệu trưởng Ngô Mạnh Thắng bày tỏ mong muốn qua hoạt động “Girls Takeover”, mỗi học sinh, đặc biệt là các học sinh nữ sẽ thêm tự tin, mạnh mẽ, biết trân trọng quyền lợi mà mình được hưởng, đồng thời cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của mọi người.

Chia sẻ thêm với phóng viên VietNamNet, ông Ngô Mạnh Thắng đã nhấn mạnh một số điểm cốt lõi về ý nghĩa hoạt động “Girls Takeover”, đó là góp phần xóa bỏ định kiến giới, trao quyền cho học sinh nữ cũng như đảm bảo cơ hội giáo dục và lãnh đạo bình đẳng, cả nam hay nữ đều có quyền như nhau trong học tập, phát triển bản thân và đảm nhận các vị trí lãnh đạo.

Ông Ngô Mạnh Thắng, Phó Hiệu trưởng trường Lao Và Chải nhấn mạnh: Bình đẳng giới là một trong những giá trị tốt đẹp mà chúng ta luôn hướng tới.

Một điểm nhấn của sự kiện là phần chia sẻ của 3 nữ sinh trong vai trò lãnh đạo. Cụ thể, nêu rõ những ưu tiên cụ thể của bản thân khi ở cương vị lãnh đạo xã, hiệu trưởng trường học và lãnh đạo thôn, các nữ học sinh đã truyền tải đến cộng đồng các thông điệp: Ở cấp xã, cần thiết tạo thêm những không gian an toàn để trẻ em, nhất là trẻ em gái được vận động, vui chơi, tham gia thể thao và kết nối với nhau; quan tâm xây dựng ngôi trường hạnh phúc, an toàn, nơi học sinh khỏe mạnh, tự tin và trẻ em gái được trao quyền dẫn dắt thể thao; còn ở cấp thôn bản, điều quan trọng là cần xây dựng cộng đồng thân thiện bắt đầu từ mỗi gia đình thông qua việc cha mẹ đồng hành, lắng nghe và chơi cùng con.

Nữ sinh Lù Như Thảo cho biết, việc đầu tiên em muốn làm cho trẻ em trong xã là tạo thêm không gian an toàn để trẻ em được vận động, vui chơi, tham gia thể thao và kết nối với nhau, đặc biệt là các bạn gái.

Nữ sinh Lù Như Thảo chia sẻ: “Hôm nay, em được làm lãnh đạo xã trong một ngày. Nhưng điều em mong muốn không chỉ là tiếng nói của trẻ em gái được vang lên trong một sự kiện. Em mong tiếng nói ấy được lắng nghe, được phản hồi và được đưa vào những kế hoạch, quyết định và khoản đầu tư cụ thể của địa phương”.

Nữ sinh Hoàng Thị Kim Tuyến mong muốn sẽ có thêm nhiều bạn gái được trao cơ hội để nói lên suy nghĩ, tham gia vào các quyết định và biến những ý tưởng của mình thành hành động.

Nhấn mạnh ý nghĩa lớn nhất của việc được trao quyền hiệu trưởng trong 1 ngày là tiếng nói của trẻ em gái được lắng nghe, được tôn trọng và được biến thành những thay đổi cụ thể, nữ sinh Hoàng Thị Kim Tuyến bộc bạch: “Em mong rằng sau ngày hôm nay, sẽ có thêm nhiều bạn gái được trao cơ hội để nói lên suy nghĩ, tham gia vào các quyết định và biến những ý tưởng của mình thành hành động”.

Một trong những việc nữ sinh Và Thị Kim Phượng muốn mỗi gia đình trong thôn thực hiện là dành thời gian vận động, vui chơi và trò chuyện cùng con, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn mỗi tuần.

Nhận quyền làm trưởng thôn Chi Sang trong 1 ngày, nữ sinh Và Thị Kim Phượng kêu gọi mọi người dân trong thôn, các bậc cha mẹ hãy cùng chơi với trẻ em, hãy lắng nghe các em, hãy tạo cơ hội để các bạn gái tự tin tham gia và hãy cùng các em chuẩn bị cho một tương lai an toàn hơn.