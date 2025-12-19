Bộ KH&CN đã triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin, kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Ảnh: TK

Ngày 19/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chính thức khai trương Bộ phận Một cửa tập trung tại trụ sở Bộ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đánh dấu một bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số của Bộ KH&CN.

Việc đưa Bộ phận Một cửa vào hoạt động thể hiện rõ quyết tâm đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thay cho mô hình tiếp nhận phân tán theo từng đơn vị chuyên môn, Bộ KH&CN lựa chọn mô hình “một cửa tập trung”, trong đó toàn bộ quy trình tiếp nhận và trả kết quả được thống nhất tại một đầu mối duy nhất.

Theo mô hình mới, các thủ tục hành chính được thiết kế lại theo hướng liền mạch, rõ trách nhiệm, giảm trung gian và hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Hồ sơ được tiếp nhận, theo dõi và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, giúp rút ngắn thời gian xử lý, đơn giản hóa thao tác và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát tiến độ giải quyết.

Một điểm nhấn quan trọng của Bộ phận Một cửa tập trung là định hướng hiện đại hóa và số hóa toàn diện. Bộ KH&CN đã triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin, kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa và công khai; mỗi hồ sơ đều được gắn mã định danh, quy định rõ thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng khâu, giúp người dân và doanh nghiệp chủ động theo dõi trạng thái hồ sơ, đồng thời tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại khu vực tiếp nhận, hệ thống kiosk tự phục vụ được bố trí để hỗ trợ tra cứu thủ tục, kiểm tra thành phần hồ sơ, số hóa hồ sơ giấy, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tình trạng xử lý.

Với những trường hợp chưa quen thao tác số hoặc có hồ sơ phức tạp, khu vực hỗ trợ trực tiếp và tư vấn chuyên sâu sẽ hướng dẫn từng bước, bảo đảm mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi.

Cách tiếp cận này cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ mô hình “cán bộ làm thay” sang mô hình “người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện”, trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm soát quy trình.

Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Theo ông Hà Minh Hiệp, điểm khác biệt của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Bộ KH&CN là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ.

Bộ phận Một cửa được xác định không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ, mà là “điểm chạm số” giữa Bộ KH&CN với người dân và doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống của các đơn vị trực thuộc, tạo nền tảng liên thông dữ liệu, đồng bộ thông tin.

Các kiosk điện tử giúp người dân, doanh nghiệp chủ động tra cứu, nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.

Trong giai đoạn hiện nay, mô hình được triển khai theo hướng kết hợp giữa phục vụ trực tiếp tại điểm, phục vụ trực tuyến có hỗ trợ tại điểm và hệ thống trực tuyến hoàn toàn.

Cách tiếp cận này vừa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, vừa phù hợp với mức độ sẵn sàng về công nghệ của từng nhóm đối tượng.

Chất lượng vận hành của Bộ phận Một cửa trở thành thước đo trực tiếp phản ánh mức độ cải cách hành chính, mức độ chuyển đổi số và uy tín của Bộ trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Bộ phận Một cửa tập trung được vận hành trên cơ sở phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ KH&CN và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Bưu điện Việt Nam tham gia hỗ trợ tiếp nhận, hướng dẫn, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm quy trình vận hành thông suốt, thống nhất và nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.