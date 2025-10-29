Ngày 25-26/10/2025, Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đã được ký kết, đánh dấu bước tiến lịch sử trong hợp tác toàn cầu nhằm chống lại tội phạm mạng xuyên biên giới. Công ước đặt ra yêu cầu mới cho doanh nghiệp Việt Nam: nhanh chóng nâng cao năng lực bảo mật, vận hành hệ thống theo chuẩn quốc tế, chủ động chia sẻ dữ liệu sự cố, và tăng cường phối hợp điều tra - ứng phó toàn cầu.

An ninh mạng: Các mối đe doạ ngày càng phức tạp

Theo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), chỉ riêng năm 2024, hơn 659.000 sự cố an ninh mạng đã được ghi nhận, ảnh hưởng đến hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước. Các hình thức tấn công phổ biến gồm ransomware, APT và gián điệp mạng, với mức độ nguy hiểm cao, gây thiệt hại tài chính, đe dọa uy tín và niềm tin của khách hàng.

Các cuộc tấn công mạng ngày một gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ tinh vi

Ông Trần Quốc Chính - Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC, Tổng giám đốc CMC Cyber Security, nhận định: "Các cuộc tấn công mạng đang ngày một gia tăng, cả về số lượng và mức độ phức tạp. Các nhóm tội phạm mạng ngày càng sử dụng những công cụ tinh vi hơn để đánh cắp thông tin. Doanh nghiệp Việt Nam cần nhận thức rõ rằng việc bảo vệ dữ liệu không chỉ là trách nhiệm của bộ phận IT mà phải là chiến lược tổng thể của toàn bộ tổ chức".

Ông Chính cũng cảnh báo rằng, "Điểm yếu lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là việc thiếu sự chuẩn bị và đối phó chủ động trước các mối đe dọa mạng. Nhiều doanh nghiệp vẫn phản ứng thụ động, chỉ xử lý khi sự cố xảy ra, thay vì phát hiện và ngăn chặn từ sớm”.

Cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt

Lễ ký Công ước Hà Nội với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và hơn 190 quốc gia, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng khung pháp lý chung, giúp triệt tiêu các “vùng an toàn” - nơi tội phạm lợi dụng sự khác biệt pháp lý giữa các nước để ẩn náu hoặc hoạt động.

Tại Việt Nam, đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin tình báo an ninh mạng, và kết nối với các cơ chế cảnh báo sớm toàn cầu. Song song, Công ước cũng đặt ra cho doanh nghiệp yêu cầu nghiêm ngặt hơn về tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế nhằm chuẩn hóa quy trình bảo mật, bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Ông Trần Quốc Chính nhấn mạnh: “Đây là thời điểm để doanh nghiệp Việt đầu tư nghiêm túc vào hạ tầng bảo mật, nâng cao khả năng giám sát, phát hiện và ứng phó theo chuẩn quốc tế”.

Công ước Hà Nội mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

Lời khuyên chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam

Theo CMC Cyber Security, sau khi Công ước Hà Nội được ký kết, doanh nghiệp Việt Nam cần hành động ngay theo ba hướng trọng tâm:

- Tuân thủ pháp lý và chuẩn hóa bảo mật: Áp dụng các tiêu chuẩn TCVN 14423:2025, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, ISO/IEC 27000, PCI-DSS... nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đúng quy định.

- Đầu tư vào năng lực phát hiện, ứng phó sự cố: Xây dựng hệ thống giám sát 24/7 nhằm duy trì hoạt động liên tục và đảm bảo các hệ thống không bị gián đoạn trong trường hợp sự cố xảy ra; Săn tìm mối nguy, ứng phó sự cố, điều tra số để xử lý kịp thời các mối đe dọa.

- Chuyển từ “phản ứng thụ động” sang “phòng thủ chủ động”: Chủ động săn tìm mối nguy, phân tích tình báo an ninh mạng (Threat Intelligent), đào tạo nội bộ để phát hiện, ngăn chặn sớm các rủi ro.

Việc tuân thủ, đầu tư đúng hướng và chủ động thích ứng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt bảo vệ chủ quyền dữ liệu, nâng cao uy tín, củng cố niềm tin số - yếu tố cốt lõi cho phát triển kinh tế số bền vững.

CMC Cyber Security cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Với gần 20 năm kinh nghiệm, CMC Cyber Security là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ, giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của Công ước Hà Nội, bao gồm:

- Đánh giá, giám sát tuân thủ đa tiêu chuẩn (TCVN 14423, ISO/IEC, PCI-DSS, NIST…)

- Giám sát an ninh mạng 24/7 (SOC), săn tìm mối nguy (Threat Hunting), ứng phó sự cố (Incident Response)

- Điều tra số (Digital Forensics) và phân tích mã độc chuyên sâu

- Tư vấn, đào tạo về an ninh mạng, quản trị rủi ro dữ liệu.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đại biểu quốc tế đánh giá cao năng lực của CMC Cyber Security tại Triển lãm Công nghệ Quốc tế

Tại Triển lãm Công nghệ Quốc tế trong khuôn khổ Lễ ký Công ước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu quốc tế đã đánh giá cao năng lực và các giải pháp “Make in Vietnam” của CMC Cyber Security, xem đây là đại diện tiêu biểu cho năng lực công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu.

Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://cmccybersecurity.com/

(Nguồn: CMC Cyber Security)