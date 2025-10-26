Lễ mở ký đã đón hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu.

Phát biểu bế mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cho biết, trong 2 ngày, lễ mở ký công ước được tiến hành trang trọng, thành công tốt đẹp, với đại diện 72 quốc gia đã ký kết tham gia công ước.

Hội nghị cấp cao gồm các phiên thảo luận, các sự kiện bên lề đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến sâu sắc, phản ánh khá rõ nét bức tranh tình hình tội phạm mạng trên thế giới, nỗ lực của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, cá nhân và yêu cầu cấp thiết tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu

Hội nghị đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến và cam kết thực hiện hiệu quả Công ước Hà Nội nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về phòng, chống tội phạm mạng trong thời gian tới.

Công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết về 3 kết quả đồng thuận. Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược có tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm, nỗ lực chung, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế vì một không gian mạng an toàn, tin cậy, vì con người, vì hòa bình và phát triển bền vững.

Công ước Hà Nội đã tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế; đồng thời khẳng định giá trị của hợp tác đa phương, đối thoại bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia, nhằm bảo đảm không gian mạng thực sự trở thành môi trường phục vụ hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

Sự hiện diện của đông đảo các quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân tham dự lễ cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí chính trị và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, mở ra cơ hội mới tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và thúc đẩy tiến bộ chung của nhân loại.

Việc công ước được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức thành công lễ mở ký tại Hà Nội tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với các thách thức toàn cầu.

Vì một tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị và kêu gọi các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp tăng cường hợp tác thực thi có hiệu quả Công ước Hà Nội bằng sự đoàn kết và lòng tin chiến lược, bằng tinh thần trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực, nhất là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

Việt Nam tin tưởng lễ mở ký công ước sẽ là cột mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại. Công ước Hà Nội sẽ thật sự trở thành ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu "Công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình".

Tìm kiếm giải pháp an toàn trên không gian mạng

Ông John Brandolino, Giám đốc Ban Các vấn đề Hiệp ước, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc cho hay, 4 phiên họp cấp cao, 4 hội nghị bàn tròn, 37 sự kiện bên lề, và nhiều cuộc triển lãm của các phái đoàn, quốc gia đã làm phong phú và định hình nội dung hội nghị.

Hà Nội đã mang đến một cột mốc lịch sử, đó là 72 chữ ký của các quốc gia thành viên đồng thuận với Công ước Hà Nội.

Ông John Brandolino phát biểu

"Hội nghị này đã tìm kiếm những giải pháp an toàn trên không gian mạng trên toàn thế giới. Thông điệp từ những cuộc thảo luận này là chúng ta cần bảo đảm một tương lai công bằng, an toàn hơn cho tất cả mọi người, cho cuộc sống hôm nay và tương lai mai sau”, ông John Brandolino nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông John Brandolino lưu ý việc đàm phán công ước mới chỉ là bước khởi đầu, nhiệm vụ của các nước là hướng tới cột mốc tiếp theo - công ước có hiệu lực.

Các đại biểu dự bế mạc

Chiều nay, Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thông báo kết quả lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, kết quả quan trọng nhất của lễ mở ký công ước là việc Việt Nam đã cùng các quốc gia thành viên bảo đảm điều kiện để công ước có thể sớm được thực thi.

Theo quy định, công ước chỉ có hiệu lực khi đạt tối thiểu 40 chữ ký để phê chuẩn, nhưng đã có tới 72 quốc gia ký kết. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, đây là bước tiến vượt trội, tạo tiền đề quan trọng để công ước sớm đi vào hiệu lực và triển khai thực tế, góp phần hình thành một cơ chế hợp tác toàn cầu chặt chẽ hơn trong phòng, chống tội phạm mạng.

Hà Nội không chỉ được biết đến là "Thành phố vì hòa bình" mà nay còn được biết đến như trung tâm của các cam kết và trách nhiệm quốc tế trong xây dựng môi trường mạng an toàn, tin cậy.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời tại họp báo

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lễ mở ký công ước là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với Việt Nam mà còn ở tầm quốc tế. Với số lượng đại biểu đông đảo, trong đó có nhiều nguyên thủ, quan chức cấp cao và phóng viên báo chí quốc tế, công tác đảm bảo an ninh, trật tự được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ từ sớm.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện đã hoàn thành xuất sắc, vừa chặt chẽ, an toàn, vừa thông thoáng, thuận tiện cho các đoàn đại biểu và phóng viên tác nghiệp.