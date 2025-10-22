Sáng 22/10, đoàn nhà trai từ Quảng Trị đã đến huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa - quê hương cô dâu để đón Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chính thức về nhà chồng.

Không gian cưới được setup như khu vườn nhiệt đới thu nhỏ với tông màu xanh lá và trắng tinh khôi. Phông nền chính là bức tường vải xanh nhung cao vút, điểm xuyết bởi những chùm lan trắng khổng lồ buông rủ, xen lẫn lá monstera và dây thường xuân xanh mướt. Hoa hồng, cẩm chướng và baby trắng được xếp thành các bó lớn tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.

Đỗ Thị Hà trong ngày trọng đại:

Buổi lễ diễn ra từ 6h sáng theo đúng phong tục Việt Nam. Khoảng 7h, đoàn nhà trai do ông Nguyễn Viết Hải - bố chú rể dẫn đầu, mang theo lễ vật tới nhà cô dâu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong buổi sáng đám cưới.

Đỗ Thị Hà xuất hiện trong bộ váy cưới do nhà mốt nổi tiếng thiết kế riêng, trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn. Bộ váy cưới trắng ngà chất liệu ren cao cấp ôm sát, kiểu cổ cao kín đáo kết hợp hoàn hảo giữa nét truyền thống Á Đông và sự tinh tế hiện đại. Tay áo dài ren mỏng với viền hoa văn cầu kỳ kéo dài tận cổ tay tạo vẻ thanh thoát, dịu dàng. Phần thân váy xòe nhẹ tôn lên vòng eo thon và chiều cao nổi bật của nàng hậu.

Trong các hình ảnh được ghi lại, Đỗ Thị Hà cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh và cử chỉ duyên dáng khi trao đổi với họ hàng nhà trai thể hiện sự hạnh phúc tràn đầy.

Trong không khí trang trọng của lễ đón dâu, ông Nguyễn Viết Hải đã có bài phát biểu xúc động trước hai họ và quan khách hai bên.

Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình nhà gái đã tổ chức buổi lễ rất long trọng để đón tiếp gia đình nhà trai. Đặc biệt, ông Hải mong hai con hạnh phúc, yêu thương nhau mãi mãi và bình an suốt đời.

Tiệc cưới sẽ diễn ra tối nay ở TP. Đông Hà, Quảng Trị.

Bố chồng Đỗ Thị Hà phát biểu xin dâu:

Ảnh: Linh Lê Chí - video: HP