Doanh số của Mercedes-Benz EQB tại Mỹ năm ngoái đã giảm mạnh 36%, chỉ bán được 8.885 xe. Như vậy, mức độ phổ biến của mẫu xe này thậm chí còn kém hơn “đàn anh” Mercedes-Benz EQE, với số xe bán ra lên tới 11.660 xe.

Thông tin mẫu SUV chạy điện này bị khai tử không phải điều bất ngờ, bởi doanh số ảm đạm cùng việc Mercedes đang phát triển thế hệ mới của GLB là hai yếu tố khiến hãng xe Đức ra quyết định này.

Trao đổi với tạp chí InsideEVs, người phát ngôn của hãng xác nhận: “EQB đã hoàn thành vòng đời dự kiến và sẽ không còn được bán tại Mỹ hoặc Canada sau năm 2025”.

Dù EQB bị ngừng sản xuất, Mercedes cho biết họ vẫn kiên định với chiến lược điện hóa và tiết lộ đang chuẩn bị cho một đợt ra mắt sản phẩm lớn nhất trong lịch sử của hãng xe Đức.

Tại IAA Mobility 2023, Mercedes-Benz từng chia sẻ họ sẽ ra mắt hai mẫu SUV mới, phát triển trên nền tảng hoàn toàn mới.

Thông tin này ẩn ý cho thế hệ tiếp theo của GLA và GLB, hai mẫu xe đã bị bắt gặp trong quá trình chạy thử suốt thời gian qua.

Hai mẫu xe này sẽ chia sẻ nhiều công nghệ với CLA thế hệ mới, dự kiến ra mắt tại Mỹ vào cuối năm nay.

Những mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại Mỹ nhằm thay thế cho các mẫu EQB. Mercedes-Benz hiện đang bán EQB ở thị trường Mỹ với ba phiên bản, thấp nhất là EQB 250+ có giá 53.050 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng), dùng động cơ điện đặt trước với công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm, cùng bộ pin 70,5 kWh cho tầm hoạt động 402 km.

Phiên bản EQB 300 4MATIC có giá tăng nhẹ, lên mức 57.200 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng), sử dụng hệ dẫn động bốn bánh với hai động cơ điện, cho công suất 225 mã lực và mô-men xoắn 390 Nm, nhưng tầm hoạt động giảm còn 330 km.

Ngoài ra, khách hàng có thể mua mẫu EQB 350 4MATIC, mạnh mẽ hơn với 288 mã lực và 519 Nm mô-men xoắn. Dù công suất tăng, phiên bản này chỉ nhỉnh hơn đôi chút về phạm vi hoạt động khi đi được tối đa 332 km. Mức giá cũng tăng lên 60.850 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, mẫu xe sang Mercedes-Benz EQB ra mắt vào năm 2023 với duy nhất một phiên bản EQB 250, có giá từ 2,3 tỷ đồng.

Dù không có số liệu thống kê lượng xe bán được, song rất ít xe xuất hiện trên đường phố, thậm chí ít hơn “đàn anh” EQS có giá đắt hơn, từ 4,8 đến 5,9 tỷ đồng.

Theo Carscoops

