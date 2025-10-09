Những ngày vừa qua, Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc chìm trong mưa lớn do ảnh hưởng của bão, khiến hàng loạt tuyến phố biến thành sông. Trong dòng nước ngập sâu ấy, không ít ô tô cố “liều mình” vượt qua, để rồi chết máy giữa đường, hư hỏng nặng. Nhiều trường hợp còn bị thuỷ kích, chi phí khắc phục từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng.

Cố khởi động, 'đi' ngay gần nửa chiếc xế hộp

Ngày 7/10, gara của kỹ sư Lê Hồng Đại (Đan Phượng, Hà Nội) tiếp nhận một "ca bệnh" hy hữu khi chiếc Toyota Camry đời 2017 bị hư hỏng rất nặng. Nguyên nhân ban đầu do lỗi sơ đẳng và thiếu kinh nghiệm khi đi vào vùng ngập nước của chủ xe.

Chủ xe - anh H. (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại rằng, vào buổi sáng ngày 7/10 khi đang đi làm qua đoạn đường ngập, chiếc Toyota Camry của anh bất ngờ chết máy.

Nghĩ rằng nước chỉ vào ít, anh cố khởi động lại nhiều lần để nhanh chóng thoát khỏi khúc ngập, nhưng càng đề, động cơ càng lịm đi cho đến khi không còn phản ứng. Biết không thể khởi động được, anh H. phải nhờ người đi đường cùng đẩy xe lên vị trí cao ráo rồi gọi điện "cầu cứu".

Khi chiếc Camry được kéo đến gara, kỹ sư Đại nhận định xe của anh H. đã bị thuỷ kích, nhiều bộ phận có dấu hiệu hư hỏng, buộc phải hạ máy.

4 piston của chiếc Camry sau khi bị thuỷ kích. Ảnh gara cung cấp

Lúc động cơ được hạ và mở ra, tất cả đều tá hoả vì hàng loạt chi tiết cơ khí đã bị phá huỷ, ngay cả những người thợ lành nghề cũng phải thốt lên “quá nặng”. Cụ thể, lốc máy bị thủng, bốn tay biên biến dạng, piston gãy, thân động cơ vỡ nhiều vị trí, bơm dầu nứt do va đập,... Gần như toàn bộ cụm động cơ bị hỏng rất nghiêm trọng, buộc phải thay mới.

"Chúng tôi đã lên báo giá sơ bộ chi phí khắc phục chiếc Camry nói trên là khoảng 200 triệu đồng, chưa kể các hạng mục phát sinh. May mắn đây là dòng xe phổ thông, đồ thay thế sẵn có nên dự kiến chỉ làm trong khoảng 1 tuần. Với xe Âu, Mỹ đời cũ, việc phục hồi hỏng học động cơ tương tự còn khó và tốn gấp nhiều lần,” anh Đại nói.

Chiếc Toyota Camry bị vỡ thân động cơ, vỡ bơm dầu do va đập. Ảnh gara cung cấp

Nói về thuỷ kích, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại cho biết thêm, hư hỏng này thường xảy ra khi nước hoặc loại chất lỏng khác tràn vào buồng đốt qua đường ống khí nạp (cổ hút gió) tạo ra một lực cản lớn khiến cho hoạt động của piston bị cản trở, nhiên liệu không thể cháy trong buồng đốt bị chết máy đột ngột.

Lúc này, nếu người lái vẫn tiếp tục khởi động sẽ gây ra hiện tượng thuỷ kích, khi áp lực lớn tác động lên tay biên khiến bộ phận này bị bẻ cong, thậm chí gãy trục khuỷu hoặc nứt vỡ lốc máy, kéo theo nhiều bộ phận khác cũng hư hỏng theo.

"Đây là một trong những hỏng hóc nghiêm trọng và phức tạp bậc nhất trên ô tô, với hàng loạt chi tiết phải thay thế, làm lại và tốn khá nhiều công sức. Do vậy, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, trường hợp hư hỏng nặng 'toàn tập' như chiếc Camry nói trên là khá hiếm", anh Đại nói.

Chi phí khắc phục cho chiếc Toyota Camry ước tính hơn 200 triệu đồng. Ảnh gara cung cấp

Xe dính thuỷ kích mất giá không phanh, bán không ai mua

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, ngay cả khi được khắc phục với các trường hợp nhẹ như cong tay biên, hỏng piston, động cơ của xe từng bị thuỷ kích cũng khó có thể trở lại trạng thái vận hành như ban đầu, độ bền và hiệu suất đều bị ảnh hưởng. Do đó, không phải tự nhiên mà người mua xe cũ luôn tránh xa xe bị thuỷ kích, dù giá rẻ đến đâu.

"Với những xe từng bị thuỷ kích, ngoài chi phí rất lớn mà chủ xe đã phải bỏ ra để sửa chữa thì khi bán lại cũng bị giảm vài chục triệu đến cả trăm triệu so với xe cùng đời nhưng chưa bị ngập nước. Thậm chí, khi giảm giá rồi mà bán cũng khó tìm được người mua vì ai cũng sợ xe lỗi", anh Đại chia sẻ.

Tại thị trường ô tô đã qua sử dụng, sau mỗi trận ngập, nhiều ô tô được rao bán lại với giá rẻ. Những chiếc xe này có điểm đến là các showroom ô tô cũ hoặc những cá nhân bán xe nhỏ lẻ, thậm chí "phù phép" bằng những lời rao bán như đinh đóng cột như xe chưa từng đâm đụng, ngập nước...

Tuy nhiên, với những người có kinh nghiệm có thể dễ dàng nhận ra. Ở thị trường xe cũ, những chiếc xe từng bị thủy kích hầu như không nhận được sự quan tâm, bởi rủi ro hỏng hóc về lâu dài rất lớn.

Anh Nguyễn Quốc Khánh - chủ một cơ sở kinh doanh ô tô cũ tại khu vực Tây Hồ (Hà Nội) cũng cho rằng, nhiều khách hàng kỹ tính hoặc không có nhiều hiểu biết về kỹ thuật ô tô thường chọn phương án "chắc cú" là "nói không" với xe bị thuỷ kích.

"Khách hàng phổ thông có xu hướng tìm đến những cơ sở kinh doanh uy tín, có cam kết mạnh mẽ về xe không đâm đụng mạnh, không ngập nước và thuỷ kích để thêm yên tâm. Nếu xe dính thuỷ kích và quảng cáo là xe "ngon" sẽ rất dễ bị phát hiện, thậm chí cả cơ sở bị tẩy chay", anh Khánh nói.

Rõ ràng, việc ô tô bị ngập nước nói chung và thuỷ kích nói riêng sẽ khiến nhiều bộ phận của xe như động cơ, hệ thống điện, nội thất,... bị hư hỏng, xuống cấp và gây thiệt hại nặng nề cho chủ xe. Do đó, tài xế cần có kinh nghiệm xử lý và khắc phục phù hợp trong tình huống không may đi vào vùng nước sâu.

Các chuyên gia cho rằng, khi đối diện với một đoạn đường ngập nước, cần đi chậm hoặc dừng xe lại để quan sát những xe đi trước để ước lượng độ sâu của mực nước.

Khi đi ở đoạn đường ngập, cần về số thấp (số 1 hoặc 2 ở xe số sàn và số L ở xe số tự động), tắt điều hoà và hệ thống âm thanh, đồng thời đi đều chân ga để tránh nước vào buồng đốt hoặc ống xả.

Nếu không may xe bị chết máy ở đúng vùng nước ngập sâu, tuyệt đối không khởi động lại mà tìm cách đẩy xe đến khu vực cao ráo hơn hoặc kích xe lên, đồng thời gọi ngay cho gara quen và cả bảo hiểm (nếu có) để có hướng xử lý.

