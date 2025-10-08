Cuộc đua hạ giá ô tô điện đang khiến nhiều hãng xe tung ra những ý tưởng “điên rồ”, nhưng Dacia lại chọn hướng đi hoàn toàn khác. Mẫu concept Hipster của thương hiệu này mang phong cách giản dị như Citroën 2CV hay Fiat Panda - một chiếc xe điện thực dụng, tập trung vào công năng cơ bản thay vì những chi tiết hào nhoáng.

Dù mới ở giai đoạn ý tưởng, Dacia Hipster đã cho thấy rõ ý định thương mại hóa. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ có giá thấp hơn cả Dacia Spring, dòng xe điện rẻ nhất hiện nay của hãng. Spring đang được bán với giá khởi điểm chưa đến 17.000 Euro (khoảng 523 triệu đồng) tại Đức và 15.000 Bảng (khoảng 531 triệu đồng) ở Anh.

Theo hãng xe đến từ Romania, giá trung bình của ô tô mới tại châu Âu đã tăng tới 77% từ năm 2010 đến 2024, vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người dân. Với mẫu xe Hipster, thương hiệu con của tập đoàn Renault (Pháp) muốn mở rộng cơ hội tiếp cận xe điện cho đại đa số người dùng, vượt ra ngoài phân khúc giá rẻ vốn do Spring nắm giữ.

Về kích thước, Hipster dài 3 m, rộng 1,55 m và cao 1,54 m. Chiếc xe này thậm chí còn nhỏ hơn cả dòng xe kei tại Nhật Bản, ngoại trừ vài mẫu xe siêu nhỏ như Citroën Ami mới có kích thước khiêm tốn hơn.

Thiết kế của Hipster như một khối hộp vuông vức. Ngoại hình xe gợi liên tưởng đến sự kết hợp giữa Jeep và Land Rover Defender thu nhỏ, hoặc mẫu VinFast VF 3 của Việt Nam với phần đầu ngắn, mũi xe dựng đứng. Xe gần như không có phần nhô ra, thể hiện triết lý thiết kế thiên về sự thực tế hơn là hình thức.

Thân xe được sơn một tông màu chính, kết hợp ba chi tiết sơn màu tương phản cùng ốp bảo vệ làm bằng vật liệu tái chế một phần, mang tên Starkle. Nhiều chi tiết được làm đơn giản để tiết kiệm chi phí như dây kéo thay tay nắm cửa, đèn hậu đặt sau kính hay kính cửa đóng/mở thủ công.

Dù nhỏ gọn, Hipster vẫn đủ chỗ cho bốn người lớn với ghế băng dài. Khoang hành lý dung tích 70 lít có thể mở rộng lên 500 lít khi gập hàng ghế sau, tiện dụng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Khoang nội thất ứng dụng hệ thống phụ kiện “You Clip” đặc trưng của Dacia, với 11 điểm gắn linh hoạt cho giá cốc, tay vịn, đèn, đồ chơi,… Người lái có thể dùng điện thoại thông minh làm chìa khóa kỹ thuật số, bản đồ định vị hoặc như một màn hình giải trí và kết nối với loa Bluetooth di động. Xe chỉ trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và hai túi khí an toàn.

Nhờ trọng lượng chỉ 800 kg - nhẹ hơn khoảng 20% so với Dacia Spring, Hipster được kỳ vọng sẽ có hiệu suất và mức tiêu thụ năng lượng tối ưu hơn. Triết lý “giảm tối đa vật liệu” này cũng giúp cắt giảm một nửa lượng khí thải carbon trong vòng đời xe so với xe điện thông thường.

Dacia chưa công bố thông tin về dung lượng pin và công suất mô-tơ, nhưng cho biết tầm hoạt động của Hipster được thiết kế dựa trên thói quen sử dụng thực tế. Theo nghiên cứu của hãng, 94% người dùng tại Pháp chỉ đi dưới 40 km mỗi ngày, tương đương khoảng 280 km mỗi tuần. Hipster được phát triển để họ chỉ cần sạc hai lần một tuần, tức tầm hoạt động thực tế khoảng 93 km.

Dacia khẳng định, Hipster không chỉ là một mẫu concept trưng bày. Mẫu xe này sẽ sớm đưa vào sản xuất để định nghĩa lại xe điện giá rẻ, được kỳ vọng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thị trường ô tô điện châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh các quy định mới sắp có hiệu lực cho phép bán xe điện nhỏ gọn, chi phí thấp hơn trên toàn khu vực.

Hipster không phải là mẫu hatchback điện giá dưới 18.000 Euro mà Dacia từng hé lộ trước đó và dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026. Bên cạnh việc giới thiệu concept Hipster, Dacia cũng công bố phiên bản nâng cấp của Spring EV, cùng các bản facelift cho các mẫu Sandero, Sandero Stepway, Logan và Jogger.

Theo Carscoops

