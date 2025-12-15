Bên cạnh những bộ phim thất bại thảm hại về doanh thu, phòng vé Việt năm qua có độ phân hóa mạnh mẽ khi chứng kiến sự tăng mạnh của các phim có doanh thu 200 tỷ đồng. Nếu như 10 phim Việt ăn khách nhất phòng vé năm 2024 chỉ đạt 1.715 tỷ đồng thì năm nay con số này đã tăng thêm 1.000 tỷ.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng doanh thu 2 phim đầu bảng là Mưa đỏ (714 tỷ đồng) và Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng) đã vượt 1.000 tỷ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 phim này vẫn còn lớn khi Bộ tứ báo thủ chỉ đạt doanh thu chưa bằng 1/2 Mưa đỏ.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Mưa đỏ lập nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu khi trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử với 714 tỷ đồng trước khi rời rạp trong thời gian ngắn kỷ lục chưa đến 6 tuần. Mưa đỏ kéo hơn 8 triệu ra rạp, chỉ cần 10 ngày để vượt doanh số của Bộ tứ báo thủ để trở thành phim có doanh thu cao nhất năm và chỉ sau 17 ngày chiếu để soán ngôi Mai, trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời.

Tử chiến trên không dù mới ra rạp từ 19/9 nhưng nhanh chóng leo lên vị trí thứ 3 trong top 10 phim doanh thu cao nhất với 251 tỷ đồng. Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu đứng thứ 4 với 248 tỷ đồng. Trong khi đó, Nhà gia tiên - bộ phim xuất sắc nhất của Huỳnh Lập với sự góp mặt của Phương Mỹ Chi thu về 242 tỷ đồng.

Lý Hải không còn giữ được phong độ như đã từng ở Lật mặt 7 nhưng doanh thu của phần 8 ra mắt dịp 30/4 cũng đủ để bộ phim giữ vị trí thứ 6 trong top với 232 tỷ đồng. Trong khi đó, bộ phim Tết Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang dù phải cạnh tranh gay gắt với Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành nhưng với 211 tỷ đồng doanh thu vẫn vững vàng ở vị trí thứ 7.

Sau thời gian dài độc chiếm vị trí đầu bảng doanh thu phòng vé, Trấn Thành buộc phải nhường lại ngôi vương cho nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền của "Mưa đỏ".

Truy tìm long diên hương với sự góp mặt của Doãn Quốc Đam có lẽ là bất ngờ lớn của mùa phim cuối năm khi tác phẩm hành động này liên tục phá kỷ lục phòng vé và tính đến chiều 15/12 đã vượt 203 tỷ đồng sau đúng 1 tháng công chiếu.

Trong khi đó, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng gây sốt phòng vé dịp A50 chi đứng hạng 9 dù thu về 172 tỷ đồng. Bộ phim tình cảm hợp tác Việt - Hàn Mang mẹ đi bỏ chốt sổ Top 10 với doanh thu ngất ngưởng (171 tỷ đồng).

10 phim Việt có doanh thu cao nhất 2025: 1. Mưa đỏ: 714 tỷ đồng

2. Bộ tứ báo thủ: 332 tỷ đồng

3. Tử chiến trên không: 251 tỷ đồng

4. Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu: 248 tỷ đồng

5. Nhà gia tiên: 242 tỷ đồng

6. Lật mặt 8 - Vòng tay nắng: 232 tỷ đồng

7. Nụ hôn bạc tỷ: 211 tỷ đồng

8. Truy tìm long diên hương: 203 tỷ đồng

9. Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối: 172 tỷ đồng

10. Mang mẹ đi bỏ: 171 tỷ đồng Nguồn: Box Office Vietnam