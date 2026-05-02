Quý 1/2026, Apple ghi nhận doanh thu 111,2 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo mức tăng trưởng tương tự trong quý hiện tại.

CEO Apple Tim Cook cho biết "nhu cầu phi thường" đối với dòng iPhone 17 đã thúc đẩy kết quả tài chính mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của công ty trong giai đoạn này của năm.

Quý thứ hai liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hai con số càng tiếp thêm động lực cho Apple khi ông Cook chuẩn bị trao lại quyền lãnh đạo cho Giám đốc phần cứng John Ternus vào tháng 9.

Trong những bình luận công khai đầu tiên kể từ khi được xướng tên vào tuần trước, ông Ternus cam kết sẽ tiếp tục duy trì "sự thấu đáo, cẩn trọng và kỷ luật sâu sắc trong các quyết định tài chính của công ty" từ người tiền nhiệm.

"Chúng ta có một lộ trình đáng kinh ngạc ở phía trước", ông chia sẻ với giới phân tích, đồng thời nói đùa rằng "các vị sẽ không thể khai thác được chi tiết nào từ tôi đâu".

Ông Cook nhận định đây là thời điểm thích hợp cho quá trình chuyển giao vì hoạt động kinh doanh đang "diễn ra cực kỳ tốt".

Apple dự kiến doanh số sẽ tăng 14-17% trong quý hiện tại, nhanh hơn nhiều so với ước tính của Phố Wall.

Doanh số iPhone đã tăng hơn 20%, đạt 57 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2026, một phần nhờ sức tiêu thụ mạnh mẽ của iPhone 17 tại Trung Quốc. Tổng doanh thu từ thị trường này đạt 20,5 tỷ USD, duy trì đà phục hồi gần đây và tăng 28% so với một năm trước.

"Dòng iPhone 17 hiện là dòng sản phẩm phổ biến nhất trong lịch sử của chúng tôi... chúng tôi tin rằng hãng đã giành thêm thị phần trong quý vừa qua", Giám đốc tài chính Apple Kevan Parekh trả lời tờ Financial Times.

Ngoài ra, doanh thu từ máy Mac đạt 8,4 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi Apple ra mắt mẫu máy tính xách tay giá rẻ MacBook Neo 599 USD vào tháng 3.

Doanh thu dịch vụ của Apple - bao gồm App Store và iCloud - đã tăng lên 31 tỷ USD. Thu nhập ròng cũng tốt hơn dự kiến ở mức 29,6 tỷ USD, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Bài toán chi phí và chiến lược AI

Tuy nhiên, bất chấp hai quý đạt doanh số kỷ lục, cổ phiếu Apple gần như đi ngang trong năm nay, phản ánh những lo ngại về chiến lược AI, áp lực chi phí và động lực tăng trưởng thiết bị tiếp theo sẽ đến từ đâu.

Cùng với phần còn lại của ngành điện tử tiêu dùng, Apple đang phải đối mặt với sự gia tăng chi phí chip nhớ do nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu AI tăng vọt. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận trên các sản phẩm của hãng. Tháng trước, Apple đã tăng giá các dòng máy tính xách tay MacBook Air và Pro.

Ông Cook dự báo chi phí chip nhớ sẽ "ngày càng tác động mạnh lên hoạt động kinh doanh" trong suốt phần còn lại của năm. Nguồn cung iPhone và Mac đã bị hạn chế do Apple có "ít sự linh hoạt trong chuỗi cung ứng hơn mức bình thường".

Bất chấp những áp lực đó, Apple báo cáo biên lợi nhuận gộp đã tăng lên 49,3% so với mức 47% của một năm trước. Ông Cook giải thích việc sử dụng hết hàng tồn kho chip được mua với giá thấp hơn đã giúp trì hoãn tác động của chi phí. Công ty dự kiến biên lợi nhuận sẽ đạt từ 47,5% đến 48,5% trong quý hiện tại.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi những dấu hiệu cho thấy các tính năng AI của công ty đã bắt kịp đối thủ sau khởi đầu chệch choạc cách đây gần hai năm. Apple đứng ngoài cuộc đua xây dựng cơ sở hạ tầng AI tốn kém như các tập đoàn công nghệ lớn khác, thay vào đó dựa vào các mô hình bên ngoài.

Vào tháng 1, hãng đã đạt thỏa thuận sử dụng các mô hình của Google và dự kiến sẽ ra mắt trợ lý giọng nói Siri mới tích hợp AI tại hội nghị nhà phát triển vào tháng 6.

(Theo FT)