Hôm 30/4, Samsung Electronics báo cáo lợi nhuận hoạt động quý đầu năm tăng hơn 8 lần, chạm mốc kỷ lục mới và đánh bại các ước tính của giới phân tích nhờ sự tăng trưởng bùng nổ của mảng kinh doanh chip.

Cụ thể, "ông lớn" Hàn Quốc mang về doanh thu 133,9 nghìn tỷ won (89,96 tỷ USD), lợi nhuận hoạt động 57,2 nghìn tỷ won. Lợi nhuận hàng quý của hãng đã leo dốc hơn 750% so với cùng kỳ năm trước để lập kỷ lục mới. Công ty cũng ghi nhận doanh thu kỷ lục, tăng khoảng 70% so với năm ngoái.

Mức lợi nhuận này bám sát ước tính nội bộ của Samsung là 57,2 nghìn tỷ won và vượt qua tổng lợi nhuận cả năm 2025 (43,6 nghìn tỷ won). Thu nhập này tiếp nối đà tăng trưởng từ quý cuối năm 2025, thời điểm Samsung xô đổ kỷ lục 17,6 nghìn tỷ won từng được thiết lập vào quý 3 năm 2018.

Thành tích kỷ lục của Samsung đến từ sức mạnh của mảng kinh doanh chip. Bên cạnh mảng điện thoại thông minh và dịch vụ đúc chip, hãng còn là nhà sản xuất chip nhớ trọng yếu.

Mảng kinh doanh chip của công ty đã vươn lên thành một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI toàn cầu. Làn sóng này đã làm hạn chế nguồn cung và đẩy giá chip nhớ dùng trong các trung tâm dữ liệu cũng như thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và máy chơi game lên cao.

Trong báo cáo thu nhập, Samsung dự kiến nhu cầu bộ nhớ máy chủ sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vào nửa cuối năm nay, khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn tiếp tục mở rộng quy mô áp dụng AI và nhu cầu đối với AI tác nhân tăng tốc.

Sức mạnh mảng chip

Mảng kinh doanh chip của Samsung, còn được gọi là bộ phận Giải pháp Thiết bị (DS), bao gồm các đơn vị kinh doanh chip nhớ, thiết kế bán dẫn và đúc bán dẫn.

Bộ phận này ghi nhận lợi nhuận hoạt động 53,7 nghìn tỷ won trong quý 1, so với mức chỉ khoảng 1 nghìn tỷ won cùng kỳ năm ngoái. Khoản lợi nhuận này đóng góp hơn 90% tổng thu nhập của toàn công ty trong quý. Trong khi đó, tổng doanh số bán chip đạt 81,7 nghìn tỷ won, tăng 225% so với năm trước.

Màn trình diễn ấn tượng này diễn ra khi Samsung tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh bộ nhớ băng thông cao (HBM), một thành phần cốt lõi trong các dòng chip dành cho trung tâm dữ liệu AI. Các nhà sản xuất chip như Nvidia đã thúc đẩy nhu cầu về HBM giữa bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Khi các nhà sản xuất ưu tiên năng lực cho các ứng dụng AI có biên lợi nhuận cao hơn, tình trạng thắt chặt nguồn cung đã đẩy giá chip nhớ dùng trong các thiết bị điện tử tiêu dùng lên cao.

Trong báo cáo thu nhập, Samsung khẳng định mảng kinh doanh bộ nhớ của hãng "đã vượt qua kỷ lục doanh số hàng quý bằng cách đáp ứng nhu cầu AI có giá trị gia tăng cao bất chấp nguồn cung hạn chế, cùng với việc giá bộ nhớ tăng trên toàn ngành cũng là một yếu tố đóng góp".

Tuy nhiên, Samsung đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong không gian HBM, buộc phải nhường lại vị trí dẫn đầu cho đối thủ SK Hynix. Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, SK Hynix tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ở mảng HBM với 57% thị phần doanh thu trong quý IV/2025.

(Theo CNBC)