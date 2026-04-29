Chính phủ Australia hôm 28/4 thông báo Meta, Google của Alphabet và TikTok có thể đối mặt với khoản phí hàng triệu USD nếu không đàm phán thỏa thuận trả tiền cho các hãng tin địa phương để sử dụng tin tức trên nền tảng của họ.

Dự luật News Bargaining Incentive đề xuất áp thuế 2,25% lên doanh thu nội địa của ba gã khổng lồ công nghệ Mỹ nếu họ không đạt được thỏa thuận. Số tiền thu được sẽ được chuyển đến các công ty truyền thông nhằm thúc đẩy nền báo chí trong nước.

"Mọi người ngày càng tiếp nhận tin tức trực tiếp từ Facebook, TikTok và Google nhiều hơn. Chúng tôi tin rằng các nền tảng kỹ thuật số lớn phải đóng góp cho nền báo chí vì đã làm phong phú nguồn cấp dữ liệu và thúc đẩy doanh thu của họ", Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells phát biểu.

Bà nhấn mạnh nếu các nền tảng từ chối thỏa thuận, họ sẽ phải trả nhiều tiền hơn.

Theo dự thảo, khoản thuế sẽ bắt đầu áp dụng từ năm tài chính 2025-2026 (bắt đầu vào ngày 1/7). Chính sách áp dụng cho các công ty cung cấp dịch vụ mạng xã hội hoặc tìm kiếm "đáng kể" tại Australia, với doanh thu nội địa vượt quá 250 triệu AUD (179,3 triệu USD), qua đó đưa Meta, Google và TikTok vào tầm ngắm. Chính phủ cho biết quy định này không áp dụng cho các nền tảng AI, vốn sẽ được quản lý bởi một đạo luật riêng.

"Nếu một nền tảng không thỏa thuận với nhà xuất bản tin tức, tiền sẽ được chuyển cho chính phủ và chúng tôi sẽ phân bổ cho các tổ chức báo chí dựa trên số lượng nhà báo họ tuyển dụng", bà Wells giải thích. Các nền tảng sẽ nhận được mức bù trừ lớn hơn nếu ký thỏa thuận với các tổ chức quy mô nhỏ.

Trong một tuyên bố chung, các giám đốc điều hành của các hãng truyền thông lớn nhất đất nước, bao gồm Nine Entertainment, đài truyền hình công cộng ABC và News Corp Australia, gọi kế hoạch này là "bước đi quan trọng để bảo đảm tương lai của báo chí Australia".

Tuy nhiên, người phát ngôn của Meta cho rằng quan điểm họ lấy nội dung từ các nhà xuất bản là "hoàn toàn sai lầm", đồng thời cảnh báo khoản thuế này sẽ tạo ra một "ngành tin tức phụ thuộc vào chương trình trợ cấp do chính phủ quản lý".

Meta khẳng định dự luật này không khác gì một khoản thuế dịch vụ kỹ thuật số. Google cũng phản đối kế hoạch này và bác bỏ sự cần thiết của khoản thuế. Đại diện TikTok từ chối bình luận.

Dự luật News Bargaining Incentive nhằm thay thế các đạo luật năm 2021 yêu cầu các công ty công nghệ trả tiền cho nội dung tin tức, do các quy định cũ "không còn hoạt động hiệu quả". Trước đó, Meta từng tạm chặn người dùng chia sẻ bài báo, nhưng sau đó đã ký thỏa thuận với một số hãng truyền thông địa phương (đã hết hạn vào năm 2024).

(Theo Nikkei)