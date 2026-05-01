Trong thư ngỏ thông báo về thay đổi trong công việc, CEO Apple Tim Cook cũng chia sẻ việc đầu tiên mình làm mỗi sáng và đây là một thói quen mà mọi nhà lãnh đạo đều có thể học hỏi.

"Trong suốt 15 năm qua, tôi gần như bắt đầu mỗi buổi sáng theo cùng một cách", Cook viết. "Tôi mở email và đọc những bức thư nhận được từ ngày hôm trước của người dùng Apple trên toàn thế giới".

CEO Apple Tim Cook có thói quen đọc và phản hồi email mỗi buổi sáng. Ảnh: Bloomberg

"Các bạn chia sẻ những mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống với tôi và kể cho tôi nghe những điều các bạn muốn tôi biết về cách Apple đã chạm đến bạn", Cook viết tiếp. "Về khoảnh khắc mẹ của bạn được cứu sống nhờ chiếc Apple Watch. Về bức ảnh chụp hoàn hảo bạn ghi lại được trên đỉnh ngọn núi tưởng chừng không thể chinh phục. Các bạn cảm ơn tôi vì máy Mac đã thay đổi cách các bạn làm việc và đôi khi cũng trách móc tôi vì một tính năng nào đó không hoạt động như mong đợi".

Các chuyên gia cho rằng những nhà lãnh đạo xuất chúng xây dựng niềm tin thông qua việc tích cực lắng nghe, thể hiện sự quan tâm chân thành và sử dụng sự đồng cảm để kết nối với người khác.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra sự gắn kết của nhân viên thúc đẩy hiệu suất làm việc, nhưng những phương pháp này không chỉ quan trọng đối với nội bộ mà còn cần được mở rộng sang khách hàng.

Năm ngoái, một báo cáo của Tập đoàn Bảo hiểm Zurich khảo sát hơn 11.000 người tại 11 quốc gia cho thấy cứ 5 người tiêu dùng thì có 3 người chỉ giao dịch với những công ty thể hiện sự quan tâm thực sự.

Cố CEO Apple Steve Jobs cũng nổi tiếng với việc đọc và phản hồi email của khách hàng. Lãnh đạo của các công ty lớn như Bank of America, Toyota, WhatsApp hay J. Crew cũng được biết đến với thói quen trả lời trực tiếp email của khách quen, dù đó là vấn đề về mã giảm giá hay yêu cầu thêm biểu tượng cảm xúc mới.

Mặc dù tương tác với khách hàng qua email không phải là một khái niệm mới mẻ, đây dường như là thói quen chung của những nhà lãnh đạo tại vị lâu năm. CEO Costco, Ron Vachris, gần đây cũng chia sẻ với tờ Business Insider rằng ông thường xuyên đọc và phản hồi phần lớn email của mình.

Tin đồn về việc Cook sẽ từ chức bắt đầu lan truyền từ năm ngoái, với nhiều ý kiến chỉ trích ông thiên về điều hành hoạt động thay vì am hiểu sản phẩm.

Tuy nhiên, bất chấp những hoài nghi, không thể phủ nhận Cook đã có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ tại Apple. Dưới sự dẫn dắt của ông, giá trị của công ty đã tăng từ khoảng 300 tỷ USD năm 2011 lên tới 4.000 tỷ USD hiện nay.

John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, sẽ tiếp quản vị trí của Cook. Trong bức thư ngỏ, Cook miêu tả Ternus là "một kỹ sư và nhà tư tưởng lỗi lạc, người đã dành 25 năm qua để kiến tạo những sản phẩm Apple được người dùng vô cùng yêu thích".

Thời gian sẽ trả lời liệu người kế nhiệm này có tiếp nối thói quen đọc email của những người đi trước hay không.

(Theo Fast Company)