Theo Carscoops, trong 6 tháng đầu năm 2026, hãng siêu xe Lamborghini đã bàn giao 5.422 xe trên toàn cầu, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trái với xu hướng thường thấy khi doanh số giảm kéo theo doanh thu đi xuống, hãng siêu xe Italy vẫn đạt kết quả kinh doanh tích cực.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Lamborghini thu về 1,74 tỷ euro (khoảng 2 tỷ USD) doanh thu trong nửa đầu năm 2026, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận hoạt động đạt 395 triệu euro (khoảng 455 triệu USD).

Theo Lamborghini, doanh số bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chính sách thuế nhập khẩu tại Mỹ, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, xung đột tại Trung Đông cũng như những bất ổn kéo dài ở thị trường châu Âu.

Dù vậy, nhu cầu đối với các mẫu xe của hãng vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, Lamborghini đã bắt đầu bàn giao mẫu Temerario - mẫu siêu xe kế nhiệm Huracán tới khách hàng từ quý I/2026. Hãng chưa công bố số lượng xe đã giao nhưng kỳ vọng mẫu xe mới sẽ tiếp nối thành công của Gallardo và Huracán, hai dòng xe động cơ V10 từng tạo nên tên tuổi cho thương hiệu.

Ở nửa cuối năm 2026, Lamborghini đặt nhiều kỳ vọng vào Urus SE Performante, phiên bản hiệu năng cao mới của dòng SUV Urus.

Mẫu xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ V8 tăng áp kép 4.0L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất tối đa 801 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 312 km/h.

Ông Paolo Poma - Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Lamborghini, cho biết kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm phản ánh sức chống chịu của thương hiệu trước bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Theo vị lãnh đạo này, việc Mỹ duy trì mức thuế nhập khẩu cao đối với ô tô từ năm 2025 cùng biến động tỷ giá đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hãng. Tuy nhiên, những yếu tố này không làm suy giảm vị thế của Lamborghini trong phân khúc xe siêu sang.

Việc doanh thu tiếp tục tăng dù lượng xe bán ra giảm cũng cho thấy Lamborghini đang hưởng lợi từ chiến lược tập trung vào các dòng xe có giá trị cao và biên lợi nhuận lớn. Điều này giúp hãng duy trì tăng trưởng tài chính ngay cả khi thị trường ô tô hạng sang toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức.

(Theo Carscoops)

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