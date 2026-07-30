Thị trường ô tô cũ thời gian gần đây ghi nhận nhiều mẫu xe sang đời sâu được rao bán với mức giá chỉ tương đương một số mẫu xe hạng A hoặc sedan phổ thông đời mới. Trong tầm giá hơn 400 triệu đồng, người mua có thể cân nhắc các mẫu Mercedes-Benz, BMW hay Audi nếu chấp nhận chi phí sử dụng và bảo dưỡng cao hơn xe phổ thông.

Mercedes-Benz E250 2014

Theo tin chào bán của anh Nguyễn Hoài Sơn, một người chuyên sưu tầm ô tô cũ độc lạ tại Hà Nội, chiếc Mercedes-Benz E250 đời 2014 nhập khẩu từ Đức hiện có giá khoảng 440-450 triệu đồng.

Mercedes-Benz E250 2014 nhập Đức giá khoảng 450 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Hoài Sơn

Qua hình ảnh, xe có ngoại thất màu đen bóng, nước sơn còn khá đều màu, thân vỏ ít thấy dấu hiệu xuống cấp. Bộ mâm đa chấu nguyên bản, đèn pha và các chi tiết mạ crôm vẫn giữ được vẻ sáng bóng, mang dáng vẻ sang trọng đặc trưng của dòng E-Class thế hệ W212.

Anh Sơn cho biết xe có nguồn gốc từ cơ quan ngoại giao đã sang tên cá nhân, mới lăn bánh khoảng 100.000 mile (khoảng 161.000 km). Xe được giới thiệu còn nguyên bản phần máy, hộp số và thân vỏ, lốp dự phòng chưa qua sử dụng và vẫn còn đủ hai chìa khóa chính hãng.

Ưu điểm của E250 nhập Đức là chất lượng hoàn thiện tốt, khả năng cách âm và vận hành ổn định hơn nhiều phiên bản lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, nhược điểm là chi phí bảo dưỡng, phụ tùng và sửa chữa không hề rẻ, đặc biệt khi xe đã sử dụng hơn 10 năm.

Mercedes-Benz CLS350 2007

Một lựa chọn khác trong tầm giá là Mercedes-Benz CLS350 đời 2007, hiện được anh Hoài Sơn chào bán ở mức giá mềm hơn, khoảng gần 400 triệu đồng.

Chiếc xe sở hữu ngoại thất màu bạc, kiểu dáng coupe 4 cửa với phần mui vuốt thấp đặc trưng. Dù đã gần 20 năm tuổi, tổng thể xe vẫn khá cân đối, các đường nét thân xe và cụm đèn trước chưa có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt.

Mercedes-Benz CLS350 2007. Ảnh: Nguyễn Hoài Sơn

CLS350 được đánh giá cao nhờ thiết kế sang trọng, khác biệt so với sedan truyền thống. Xe sử dụng động cơ V6 mạnh mẽ, mang lại cảm giác lái đầm chắc và khả năng tăng tốc tốt.

Điểm hạn chế của mẫu xe này là tuổi đời đã cao nên người mua cần kiểm tra kỹ hệ thống treo khí nén, hộp số, hệ thống điện và lịch sử bảo dưỡng trước khi quyết định xuống tiền.

BMW 218i Gran Tourer 2017

Một chiếc BMW 218i Gran Tourer LCI đời 2017 còn khá mới được anh Huy Nguyễn (TP.HCM) đang rao bán với giá 475 triệu đồng.

Theo anh Huy, xe có ngoại thất màu đen kết hợp nội thất đen, mới qua một đời chủ và có lịch sử sử dụng rõ ràng. Hình ảnh cho thấy thân xe với nước sơn còn bóng, khoang nội thất được giữ gìn sạch sẽ.

BMW 218i Gran Tourer 2017. Ảnh: Huy Nguyễn

BMW 218i Gran Tourer sử dụng động cơ tăng áp 1.5L B38 công suất 150 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Steptronic và 4 chế độ lái. Đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc xe sang cũ có cấu hình 5+2 chỗ, phù hợp với gia đình cần không gian sử dụng linh hoạt.

Ưu điểm của mẫu xe này là tiết kiệm nhiên liệu, vận hành nhẹ nhàng và tính thực dụng cao. Ngược lại, hàng ghế thứ ba chỉ phù hợp trẻ em hoặc di chuyển quãng ngắn, trong khi chi phí bảo dưỡng xe sang Đức vẫn cao hơn đáng kể so với xe phổ thông cùng tầm giá.

Sedan Audi A4 2014

Trong tầm giá hơn 400 triệu người mua có thể lựa chọn chiếc Audi A4 đời 2014 đang được anh Lê Minh Huy (TPHCM) chào bán với giá 489 triệu đồng.

Theo thông tin đăng bán, xe đã đi khoảng 62.000 km, xe còn nguyên bản, có thể kiểm tra lịch sử bảo dưỡng tại hãng và bảo hành động cơ, hộp số trong 6 tháng hoặc 8.000 km.

Sedan Audi A4 2014. Ảnh: Lê Minh Huy

Qua hình ảnh, chiếc Audi A4 có ngoại thất màu đen, thân xe khá liền lạc, cụm đèn trước và lưới tản nhiệt còn sắc nét.

Ưu điểm của Audi A4 là thiết kế bền dáng, khả năng cách âm tốt và cảm giác lái chắc chắn. Tuy nhiên, xe sử dụng động cơ tăng áp cùng nhiều công nghệ điện tử nên người mua cần tính đến chi phí bảo dưỡng và thay thế phụ tùng nếu phát sinh hư hỏng sau nhiều năm sử dụng.

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