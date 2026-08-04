Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ kê khai như thế nào?

Hồ sơ kê khai thuế

Khi thực hiện kê khai, hộ kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế. Thông thường, hồ sơ bao gồm:

Tờ khai thuế theo mẫu áp dụng đối với từng sắc thuế như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

theo mẫu áp dụng đối với từng sắc thuế như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Các bảng kê, phụ lục phản ánh doanh thu, hóa đơn hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh.

phản ánh doanh thu, hóa đơn hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh. Hồ sơ, chứng từ liên quan dùng để chứng minh doanh thu, chi phí hoặc làm căn cứ xác định trường hợp được miễn, giảm thuế (nếu có).

Một số biểu mẫu thường được sử dụng gồm:

Tờ khai thuế mẫu 01/CNKD.

Phụ lục kê khai doanh thu.

Mẫu đăng ký thuế điện tử.

Thời hạn kê khai

Theo định hướng quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, trường hợp thuộc diện miễn thuế sẽ chủ yếu thực hiện thông báo doanh thu định kỳ, thay vì kê khai thuế hằng tháng như trước.

Cụ thể:

Hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Thông báo doanh thu trước ngày 31/7 và thực hiện thông báo tiếp theo trước ngày 31/1 của năm kế tiếp.

Hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm: Thực hiện thông báo doanh thu trước ngày 31/1 của năm sau.

Trường hợp doanh thu phát sinh vượt ngưỡng 1 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh sẽ chuyển sang thực hiện kê khai thuế theo quý kể từ thời điểm vượt mức doanh thu này.