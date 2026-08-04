Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ kê khai như thế nào?
Hồ sơ kê khai thuế
Khi thực hiện kê khai, hộ kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế. Thông thường, hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai thuế theo mẫu áp dụng đối với từng sắc thuế như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
- Các bảng kê, phụ lục phản ánh doanh thu, hóa đơn hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh.
- Hồ sơ, chứng từ liên quan dùng để chứng minh doanh thu, chi phí hoặc làm căn cứ xác định trường hợp được miễn, giảm thuế (nếu có).
Một số biểu mẫu thường được sử dụng gồm:
- Tờ khai thuế mẫu 01/CNKD.
- Phụ lục kê khai doanh thu.
- Mẫu đăng ký thuế điện tử.
Thời hạn kê khai
Theo định hướng quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, trường hợp thuộc diện miễn thuế sẽ chủ yếu thực hiện thông báo doanh thu định kỳ, thay vì kê khai thuế hằng tháng như trước.
Cụ thể:
Hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Thông báo doanh thu trước ngày 31/7 và thực hiện thông báo tiếp theo trước ngày 31/1 của năm kế tiếp.
Hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm: Thực hiện thông báo doanh thu trước ngày 31/1 của năm sau.
Trường hợp doanh thu phát sinh vượt ngưỡng 1 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh sẽ chuyển sang thực hiện kê khai thuế theo quý kể từ thời điểm vượt mức doanh thu này.
Cách kê khai thuế hộ kinh doanh dưới 1 tỷ
Kê khai trực tiếp tại cơ quan thuế
Đây là hình thức người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ giấy và nộp tại chi cục thuế quản lý.
Phương thức này phù hợp với:
- Hộ kinh doanh quy mô nhỏ.
- Người chưa quen sử dụng các nền tảng điện tử.
- Hộ kinh doanh mới thành lập.
Kê khai trực tuyến qua eTax
Người nộp thuế cũng có thể gửi hồ sơ thông qua hệ thống eTax của cơ quan thuế.
Hình thức này mang lại nhiều thuận lợi như:
- Gửi hồ sơ nhanh chóng.
- Dễ dàng theo dõi tình trạng xử lý và nghĩa vụ thuế.
- Giảm sai sót trong quá trình kê khai so với hồ sơ giấy.
Kê khai qua Cổng Dịch vụ công
Nhiều thủ tục về thuế hiện đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công: https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin, cho phép hộ kinh doanh hoàn thành việc kê khai trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cơ quan thuế.
Kê khai bằng phần mềm hỗ trợ
Trong một số trường hợp, hộ kinh doanh có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế.
Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn hộ kinh doanh nhỏ hiện nay chủ yếu lựa chọn một trong ba hình thức sau:
- Kê khai trên hệ thống eTax.
- Thực hiện thủ tục qua Cổng Dịch vụ công.
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế.