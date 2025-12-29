Siêu phẩm Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và tro tàn) ra rạp từ 19/12 và liên tục giành vị trí thượng phong ngoài phòng vé. Tính tới 8h ngày 29/12, theo số liệu từ Box Office Vietnam, bom tấn của đạo diễn James Cameron đã đạt 192 tỷ đồng và được dự báo sẽ cán mốc 200 tỷ đồng vào cuối ngày hôm nay.

Cảnh trong "Avatar 3".

Riêng 3 ngày cuối tuần vừa qua, Avatar 3 thu về 40,5 tỷ đồng trên tổng số 9.252 suất chiếu. Đáng chú ý là vị trí á quân vẫn thuộc về Zootopia 2 dù phim chỉ thu về 6 tỷ đồng cuối tuần qua. Tuy nhiên, tổng doanh thu của bom tấn hoạt hình này tại thị trường Việt Nam hiện đã vượt 213 tỷ đồng. Đã từ lâu phim Hollywood mới duy trì sức nóng và chiếm giữ hai ngôi đầu phòng vé Việt với doanh thu ấn tượng như vậy.

Vì Avatar 3 và Zootopia 2 quá mạnh nên Nhà hai chủ - phim Việt vừa ra rạp chỉ đứng thứ 3 về doanh thu với 5,5 tỷ đồng. Cộng cả doanh thu các suất chiếu sớm, Nhà hai chủ chỉ thu về 9 tỷ đồng.

Hai phim ngoại ra rạp cuối tuần qua cũng cùng chung số phận khi ghi nhận doanh thu khá thấp. Anaconda: Đụng độ siêu trăn chỉ đạt 2,2 tỷ, xếp hạng 4 phòng vé. Trong khi đó, hoạt hình SpongeBob lời nguyền hải tặc thu 1,4 tỷ, xếp thứ 5 phòng vé.

Phim "Nhà hai chủ":