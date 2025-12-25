Siêu phẩm Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và tro tàn) ra rạp từ 19/12 và đang gây sốt toàn cầu. Đạo diễn James Cameron đã vén màn bí mật những công nghệ 3D đầy ấn tượng.

Cách đây 16 năm, Avatar (2009) là bộ phim tiên phong mang trải nghiệm 3D đến với khán giả. Người xem như bước ra khỏi Trái Đất, lạc vào một thế giới khác với hành tinh Pandora đầy màu sắc và khác biệt. Mỗi sinh vật đều là độc bản và chưa từng thấy trước đây. Công nghệ 3D khiến bối cảnh, con người, động vật, cây cối như có hơi thở hiện hữu xung quanh người xem thay vì là phòng chiếu phim.

Đạo diễn James Cameron cùng diễn viên trên phim trường. Ảnh: Disney

Tất cả bí mật đều nằm trong công nghệ độc đáo của James Cameron. Nhà làm phim tiết lộ: “Các bộ phim Avatar được tạo nên bằng công nghệ 3D nhằm tạo ra trải nghiệm hình ảnh 3 chiều. Tuy nhiên, mắt chúng ta không nhìn thấy được hình ảnh 3D, mỗi bên chỉ nhìn được một hình ảnh 2D. Những hình ảnh đó được đưa vào não, cụ thể là vùng xử lý thị giác. Và chính tại đó, chúng được hợp nhất thành một hình ảnh lập thể về thế giới xung quanh".

Để xử lý vấn đề này, ê-kíp phải dùng 2 máy quay cho những cảnh có người thật để mô phỏng thị giác của chính khán giả. Hai máy quay được đặt song song như đôi mắt và khoảng cách giữa hai ống kính cũng phải được điều chỉnh linh hoạt. Thế nhưng, khi càng tiến đến gần diễn viên, khoảng cách này vấp phải rào cản vật lý chính là kích thước máy quay. Những năm 2000, ê-kíp chỉ có thể đặt hai máy quay cạnh nhau.

Với 2 phần phim sau này, James Cameron đã áp dụng phương pháp tách chùm tia sáng. Hai máy quay được đặt vuông góc với nhau và ghi hình xuyên qua tấm chia quang, hoạt động như tấm kính 2 chiều. Nhờ đó, họ có thể thực hiện những phân đoạn cận cảnh diễn viên hơn. Tuy nhiên, các dàn đặt máy quay cũng vì thế mà ngày một lớn hơn, gây khó khăn trong quá trình ghi hình.

James Cameron buộc phải sử dụng đến các máy quay nhỏ với các ống kính nhỏ hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao. Đồng thời dùng công nghệ robot để cho phép các máy quay “thở” và chuyển động linh hoạt. Bởi lẽ, khi ta tập trung quan sát một vật ngày càng gần thì đôi mắt có phần lệch vào trong. Do đó, máy quay cũng phải “hội tụ” để mô phỏng chính xác cách đôi mắt hoạt động và bộ não xử lý hình ảnh để khiến hình ảnh 3D trở nên dễ xem với khán giả.

Diễn viên khoác lên mình những bộ trang phục chuyên dụng nhằm ghi lại trọn vẹn cảm xúc, biểu cảm và từng chuyển động cơ thể. Ảnh: Disney.

Không chỉ vậy, các khung hình 3D cũng phải có sự cân bằng, hiện diện vừa đủ để người xem cảm nhận được không gian chứ không phải lúc nào cũng lao thẳng vào mắt. Ê-kíp Avatar 3 phải kết hợp cả kỹ thuật và nghệ thuật để tạo nên bức tranh tổng thể hoàn hảo.

James Cameron chia sẻ: “Đội ngũ của tôi và tôi đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc này. Chúng tôi hiểu rõ công nghệ và các nguyên tắc cần tuân theo. Chúng tôi biết thế nào là một trải nghiệm 3D đẹp. Tôi nghĩ đó là thứ làm nên khác biệt của Avatar”.

Với công nghệ mới này, Avatar 3 cho phép người xem thưởng thức trọn vẹn công nghệ 3D một cách hoàn hảo nhất. Bên cạnh 3D, không thể kể đến công nghệ ghi hình chuyển động (motion capture) mà ê-kíp áp dụng, cho phép các diễn viên khoác lên mình những bộ trang phục chuyên dụng nhằm ghi lại trọn vẹn cảm xúc, biểu cảm và từng chuyển động cơ thể. Công nghệ này cho phép Sigourney Weaver - nữ diễn viên 76 tuổi biến thành cô bé Kira 14 tuổi đáng yêu trên phim.

Diễn viên 76 tuổi Sigourney Weaver trong vai cô bé Kiri 14 tuổi.

Avatar: Lửa và tro tàn hiện thu về tổng cộng 450 triệu USD toàn thế giới. Tính tới 15h ngày 25/12, Avatar 3 đạt 150 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần ra rạp, trở thành một trong những bom tấn Hollywood có thành tích tốt nhất tại Việt Nam.

Video đạo diễn James Cameron nói về công nghệ 3D mà ông sử dụng: