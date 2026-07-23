Ẩn mình trong khu du lịch núi Hoa Doanh, thuộc thôn Hồng Nham, thành phố Hoa Doanh (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), có một điểm đăng ký kết hôn ngoài trời khiến nhiều người thích thú bởi vị trí đặc biệt và ý nghĩa biểu tượng.

Ngay cạnh khu homestay Thập Lý Phương Phi - Hồng Nham Mỹ Thôn là hai cây bạch quả cổ thụ khổng lồ, đứng cách nhau khoảng 10m. Trải qua khoảng 1.500 năm, hai cây vẫn xanh tốt, cành lá đan xen tạo thành một tán cây rộng lớn. Người dân địa phương từ lâu đã gọi chúng bằng cái tên thân thuộc là "cây vợ chồng", xem đây là biểu tượng của sự thủy chung và gắn kết, trang QQ đưa tin.

Hai cây bạch quả được xem là biểu tượng hạnh phúc của các cặp đôi. Ảnh: QQ

Ngay bên cạnh hai cây cổ thụ là căn nhà nhỏ mang tên "Hạnh Phúc Lý", phía trước treo biển "Điểm trao giấy chứng nhận kết hôn - Cục Dân chính thành phố Hoa Doanh". Nơi đây trở thành một trong những địa điểm đăng ký kết hôn ngoài trời độc đáo nhất địa phương.

Bước vào bên trong, không gian được bài trí đậm chất lễ cưới truyền thống với biểu tượng chữ Song Hỷ, các mẫu giấy đính hôn, áp phích mang thông điệp "Hôm nay có chuyện vui" cùng nhiều vật dụng trang trí dành riêng cho các cặp uyên ương.

Phòng phía trong là nơi diễn ra nghi thức trao giấy chứng nhận kết hôn. Khu vực bục trao giấy được bao quanh bởi những chiếc lá bạch quả màu vàng, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa ấm cúng.

Nơi đăng ký kết hôn cạnh cây bạch quả được trang trí ấm cúng. Ảnh: QQ

Theo nhân viên khu homestay, tên gọi "Hạnh Phúc Lý" được lấy cảm hứng từ chính hai cây bạch quả nghìn năm tuổi. Trong tiếng Trung, chữ "Hạnh" trong tên gọi của cây bạch quả đồng âm gần với từ chỉ hạnh phúc, vì vậy nơi đây còn mang ý nghĩa gửi gắm lời chúc về một cuộc hôn nhân viên mãn.

Hai cây cổ thụ có kích thước rất lớn. Cây cái cao gần 26m, đường kính thân 1,49 m, tán rộng khoảng 300m². Cây đực cao gần 27m, đường kính thân 1,28m, tán rộng khoảng 350m².

Trải qua hơn 1 thiên niên kỷ, chúng vẫn vươn mình mạnh mẽ giữa núi rừng, trở thành biểu tượng nổi tiếng của khu vực.

Đầu tháng 1 năm nay, 9 cặp đôi đã cùng tổ chức lễ đăng ký kết hôn tập thể tại "Hạnh Phúc Lý". Trong sự chứng kiến của người thân và bạn bè, các cặp uyên ương cùng bước lên bục trao giấy chứng nhận, tuyên thệ, chụp ảnh lưu niệm và nhận chăm sóc hai cây bạch quả cổ thụ như một cách lưu giữ kỷ niệm cho ngày trọng đại.

Đây cũng là thời điểm khu Thập Lý Phương Phi - Hồng Nham Mỹ Thôn chính thức được công nhận là điểm trao giấy chứng nhận kết hôn ngoài trời đầu tiên của thành phố Hoa Doanh.

Theo đại diện ngành Văn hóa - Du lịch Hoa Doanh, việc lựa chọn địa điểm này không phải ngẫu nhiên. Trong nhiều năm, hai cây bạch quả luôn được xem là biểu tượng của tình yêu bền vững. Nằm trên vị trí cao của núi Hoa Doanh, nơi đây còn nổi tiếng với khung cảnh biển mây, khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, vốn là điểm dừng chân quen thuộc của du khách.

Sau khi cải tạo khu vực thành homestay kết hợp du lịch sinh thái, chính quyền địa phương quyết định đưa điểm đăng ký kết hôn về đây nhằm tạo thêm trải nghiệm ý nghĩa cho các cặp đôi.

Họ hy vọng những người đến đăng ký kết hôn sẽ gửi gắm ước nguyện về một mái ấm hạnh phúc, bền lâu như chính hai cây bạch quả đã cùng nhau đứng vững suốt 1.500 năm.