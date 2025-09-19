Ốc đảo bình yên ngay trung tâm TP

Phường Bình Quới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường 27 và phường 28 thuộc quận Bình Thạnh cũ với diện tích 6,34 km² và dân số hơn 46.200 người.

Phường được bao bọc hoàn toàn bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, được xem như một "ốc đảo" hay "lá phổi xanh" giữa lòng TPHCM.

Sự tách biệt này vô tình tạo nên một không gian sống yên bình, trái ngược hoàn toàn với nhịp sống sôi động, ồn ào của một trong các đô thị lớn nhất nước, với gần 14 triệu dân.

Toàn cảnh phường Bình Quới được xem là 'ốc đảo' hay có tên gọi khác là "lá phổi xanh' giữa lòng TPHCM, chỉ cách trung tâm 5km. Ảnh: TK

Hiện nay, người dân sống ở Bình Quới vẫn giữ được những hình ảnh bình dị của làng quê với những con đường nhỏ rợp bóng dừa, những mảng vườn xanh mướt.

Trên địa bàn phường chủ yếu là những con hẻm nhỏ uốn lượn, dẫn vào các khu dân cư. Những căn nhà ở đây không quá lộng lẫy, nhưng lại mang nét mộc mạc, giản dị đặc trưng.

Nơi đây còn nổi tiếng với những quán ăn, nhà hàng sân vườn thoáng đãng, được thiết kế theo phong cách làng quê với ao cá, cầu tre, và những chòi lá. Đây là điểm đến yêu thích của nhiều người dân TPHCM muốn tìm một nơi để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành và thưởng thức các món ăn dân dã.

Tuy nhiên, sự tách biệt về mặt địa lý lại mang đến những 'thiệt thòi' cho địa phương này khi chỉ nằm cách trung tâm TPHCM chừng 5km.

Cầu Kinh Thanh Đa, điểm xuất phát của tuyến đường độc đạo Bình Quới. Ảnh: TK

Đường Bình Quới đoạn 'xuyên qua' khu dân cư Thanh Đa. Ảnh: TK.

Hạ tầng giao thông kết nối là thách thức lớn khi đường Bình Quới là con đường bộ duy nhất để tiếp cận toàn bộ bán đảo Thanh Đa - Bình Quới. Con đường này nối với trục chính Xô Viết Nghệ Tĩnh qua cầu Kinh Thanh Đa. Dù đã được nâng cấp nhưng thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Trước đây, người dân Bình Quới có thêm một lựa chọn khác để kết nối với bờ Đông của thành phố bằng bến phà Bình Quới - Thủ Đức. Bến phà này nối trực tiếp đường Bình Quới (phường 28, Bình Thạnh cũ) với đường 45 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cũ), giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Thế nhưng, bến phà này đã ngừng hoạt động từ giữa năm 2024 nên áp lực giao thông trên tuyến đường bộ độc đạo lại càng thêm quá tải.

Bến phà Bình Quới dừng hoạt động từ giữa năm 2024 gây áp lực giao thông lên tuyến đường độc đạo Bình Quới. Ảnh: TK.

Mong chờ thêm những cây cầu, con đường để phá thế 'cô độc'

Với hiện trạng giao thông phụ thuộc vào tuyến đường bộ duy nhất không chỉ gây bất tiện cho người dân mà còn làm giảm sức hấp dẫn, sự phát triển của cả khu vực.

Hàng chục năm qua, bán đảo Thanh Đa – Bình Quới được kỳ vọng sẽ trở thành một khu đô thị sinh thái hiện đại. Hàng loạt dự án lớn đã được quy hoạch, nhưng phần lớn vẫn nằm trên giấy.

Phía bờ Đông của phường Bình Quới là một không gian đô thị phát triển chạy dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TK.

Trong khi đó, phường Bình Quới như một làng quê giữa TPHCM phồn hoa với những con đường nhỏ rợp bóng dừa, những mảng vườn xanh mướt... Ảnh: TK.

Loạt dự án hạ tầng giao thông được người dân mong chờ như phương án xây cầu nối sang TP Thủ Đức cũ với các hướng như Thảo Điền, Linh Đông, Trường Thọ. Các cây cầu này được kỳ vọng giúp san sẻ áp lực cho đường Bình Quới và rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển cho người dân.

Ngoài ra, việc phát triển giao thông đường thủy cũng được xem là một lựa chọn tiềm năng. Bằng cách thêm các bến tàu thủy du lịch và trung chuyển, người dân sẽ có thêm lựa chọn đi lại, đặc biệt là kết nối với bờ Đông của thành phố (khu Thủ Thiêm - quận 2 cũ).

Theo các chuyên gia quy hoạch, việc xây dựng thêm cầu kết nối sẽ không chỉ giúp giải tỏa áp lực giao thông cho đường Bình Quới mà còn tạo động lực mạnh mẽ để các dự án bất động sản và du lịch sinh thái được triển khai. Điều này sẽ biến "ốc đảo" này từ một nơi "độc lạ" trở thành một đô thị ven sông đáng sống, vẫn giữ được nét đặc trưng riêng.

Người dân phường Bình Quới mong chờ những cây cầu, con đường mới để phát triển 'ốc đảo' giữa đô thị sôi động. Ảnh: TK.

Người dân vẫn hy vọng trong thời gian tới, những dự án cầu, đường hay bến phà sẽ sớm được triển khai.