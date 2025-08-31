Nút giao An Phú, dự án trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng.

Đại công trường thi công nút giao An Phú, dự án giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án chia thành 4 nhóm thi công. Trong đó, nhóm 1 là các gói thầu đã cơ bản hoàn thành (gói thầu XL1 đến XL8) với tiến độ đạt từ 62-95%.

Nhóm 2 gồm các gói thầu đang tiếp tục thi công, được ưu tiên số 1 (gói thầu XL6 xây dựng hầm chui HC1-02). Hiện gói thầu này đã đạt được 73%.

Nhóm 3 là các gói thầu đang tiếp tục thi công, nhóm ưu tiên thứ 2, thi công các nhánh cầu vượt, sau các gói thầu thi công hầm chui để cân đối số lượng rào chắn phục vụ thi công nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và phù hợp với phương án thiết kế, biện pháp căng cáp của các nhánh cầu vượt (gói thầu XL10, XL11, XL12, XL13). Nhóm này có tiến độ từ 12 - 55%.

Nhóm 4 gồm các gói thầu chưa thi công, sẽ triển khai sau cùng (trong quý IV/2025) để phù hợp với trình tự thi công và đặc điểm công việc (gói thầu hoàn thiện xây dựng hệ thống chiếu sáng, cây xanh, cầu bộ hành, tái lập mặt đường khu vực nút giao..., bao gồm các gói thầu XL16, XL9, XL14, XL17).

Theo kế hoạch điều chỉnh, nhánh cầu vượt N2 sẽ hoàn thành và thông xe vào ngày 31/12/2025; hầm chui HC1-02 sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán 2026 (17/2/2026). Khi đưa vào khai thác, hai hạng mục này được kỳ vọng sẽ kéo giảm khoảng 80% tình trạng ùn tắc tại khu vực nút giao.

Các gói thầu tiếp theo gồm nhánh cầu N3, N4, N1.1 và N1.3 sẽ hoàn tất và thông xe trước ngày 30/6/2026, trong đó nhánh N3 dự kiến khai thác từ 30/4/2026.

Hiện trạng lô cốt và vật tư thi công tại dự án nút giao 3.400 tỷ đồng khiến giao thông thường xuyên ùn tắc, gây bức xúc trong người dân. Ảnh: Tuấn Kiệt

Riêng gói XL13 (nhánh N1.2) có sản lượng thấp nhất mới chỉ 12%, đang tạm ngưng thi công. Vì thế, tiến độ hoàn thành phụ thuộc hoàn toàn vào bàn giao mặt bằng khu đất 22.012m² đường Lương Định Của. Nếu mặt bằng được bàn giao dứt điểm trước 28/2/2026, dự kiến gói này hoàn thành trong tháng 9/2026.

Ban Giao thông khẳng định, khi toàn bộ dự án hoàn thành, khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố sẽ cơ bản được giải tỏa áp lực giao thông, tạo sự thông thoáng cho các tuyến trục chính kết nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (sau khi mở rộng cuối năm 2026) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự kiến vận hành giữa năm 2026).

Loạt giải pháp “chạy nước rút”

Để đạt được mục tiêu này, Ban Giao thông đã áp dụng nhiều biện pháp:

Thi công “3 ca, 4 kíp” với 18 mũi thi công, hơn 160 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ. Phía chủ đầu tư cũng đã xử lý 4 nhà thầu chậm trễ thi công, đồng thời đề xuất cho phép chỉ định thầu thay thế các đơn vị không đủ năng lực.

Tháo gỡ vướng mắc, hiện đã thành lập tổ công tác đặc biệt để giải quyết các khó khăn phát sinh, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Cảnh ô tô nối dài trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng vào trung tâm thành phố khi qua nút giao An Phú. Ảnh: Tuấn Kiệt

Mặc dù vậy, Ban Giao thông nhìn nhận dự án vẫn đối mặt với những thách thức lớn. Việc giải phóng mặt bằng tại khu đất 22.012 m² vẫn là bài toán nan giải, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công nhánh cầu N1.2.

Bên cạnh đó, việc di dời đường ống cấp nước và các tuyến cáp điện trung thế cũng cần sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ngành liên quan để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể.