Các mẫu xe siêu sang đến từ những thương hiệu như Bentley, Rolls-Royce hay Mercedes-Maybach vốn có giá bán rất đắt đỏ khi mua mới, từ 7-8 tỷ đồng hay thậm chí lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thời gian, giá trị những dòng xe này cũng giảm rất nhanh, khi một số xe hiện bán giá chỉ vài tỷ đồng.

Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe sang tại Hà Nội chào bán chiếc Bentley Continental GT với giá chỉ hơn 1,4 tỷ đồng. Người bán cho biết, chiếc xe thuộc đời 2006, “ODO” hơn 14.000 km và là phiên bản W12 6.0. Thông tin này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi giá trị chiếc Bentley rẻ hơn giá lăn bánh của mẫu Toyota Camry 2.5 2026 (1,622 tỷ đồng).

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, mẫu Continental GT 2006 thuộc thế hệ đầu tiên, sản xuất trong giai đoạn 2003-2011. Thời điểm mua mới, chiếc xe này có giá bán khoảng 8 tỷ đồng sau khi đóng đầy đủ thuế phí tại Việt Nam. Hiện nay, mẫu Continental GT có giá từ 18-22 tỷ đồng do mức thuế cho xe nhập khẩu tăng mạnh từ năm 2016.

Như vậy, sau 20 năm sử dụng, giá trị chiếc Bentley này chỉ giảm hơn 6,5 tỷ đồng, tương đương mức khấu hao hơn 82% so với lúc mua mới. Mức giảm này không quá lớn so với một số xe Bentley đời mới gần đây. Đơn cử như một chiếc Bentley Continental GT 2022 giảm giá tới 10 tỷ chỉ sau 4.000 km lăn bánh.

Tham khảo trên thị trường xe cũ, hiện có khá nhiều mẫu Continental GT thế hệ đầu đang rao bán, với đa dạng giá bán khác nhau và chủ yếu dao động từ 1,4-3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một chiếc thuộc đời 2006, những chiếc còn lại phần lớn thuộc đời 2007-2011.

Về ngoại thất, chiếc coupe thể thao hạng sang được sơn màu trắng. Màu sơn này rất được ưa chuộng trên những chiếc Continental GT tại Việt Nam, từ thế hệ cũ đến thế hệ mới. Dựa trên cảm quan từ hình ảnh chụp lại, nước sơn còn khá bóng bẩy nhưng không tránh khỏi các vết xước dăm trong quá trình sử dụng.

Cụm đèn chiếu sáng của xe là loại đèn bi-xenon tự động, mang thiết kế bo tròn đặc trưng của dòng xe Bentley. Mặt kính đèn còn trong, chưa có dấu hiệu mờ đục. Bộ la-zăng 5 chấu kép có kích thước 20 inch, sơn màu đen bóng. Bên trong nổi bật với cùm phanh màu đỏ tươi.

Do ít sử dụng và có thể được chăm sóc cẩn thận, khoang nội thất chiếc Bentley Continental GT chưa “lão hóa” nhiều. Các nút bấm vật lý, ốp trang trí hay bề mặt da táp-lô đều nguyên vẹn và khá mới. Tuy nhiên, những vị trí thường xuyên sử dụng như cần số, vô-lăng đã có dấu vết hao mòn.

Ghế ngồi bọc da cao cấp có các vết nhăn nhưng bề mặt còn căng, chưa có dấu hiệu “nổ da”. Cả hai ghế đều tích hợp chỉnh điện 14 hướng kèm sưởi, nhớ vị trí. Hàng ghế sau gồm hai chỗ ngồi nhưng không gian bé, ít sử dụng nên rất mới.

Bentley Continental GT 2006 sử dụng động cơ W12 tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, cho ra công suất tối đa 552 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Cỗ máy này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp Tiptronic cùng hệ dẫn động bốn bánh AWD. Xe có thể bứt tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe khoảng 15-17 lít/100km.

Thực tế, với tài chính hơn 1,4 tỷ đồng, chiếc Bentley Continental GT hướng đến những khách hàng thích chơi xe siêu sang cũ thay vì tệp khách hàng mua xe phổ thông hay xe sang.

Không ít đại gia thích sưu tầm xe sẵn sàng chọn mua chiếc Bentley này, dù chi phí “nuôi” xe không hề rẻ. Ngoài ra, đây cũng là lựa chọn đáng lưu ý dành cho khách hàng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe hoa hạng sang.

