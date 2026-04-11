Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 3/2026 vừa qua, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ tổng cộng 3.658 chiếc xe bán tải các loại, tăng gần gấp đôi so với tháng trước (với 1.840 chiếc). Dù chỉ có 4 mẫu nhưng nhóm xe bán tải chiếm khoảng 6,9% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Trong tháng 3 vừa qua, đã không có bất ngờ lớn đã xảy ra khi Ford Ranger tăng tốc và lập lại trật tự phân khúc. Cụ thể, mẫu bán tải Mỹ bán ra 1.449 chiếc trong tháng 3, tăng 79,1% so với tháng 2.

Lượng xe bán ra thị trường của Ford Ranger cho thấy mẫu xe này không bị ảnh hưởng nhiều bởi những thông tin về việc xe bán tải được xếp là xe tải và bị hạn chế lưu thông vào nội đô Hà Nội trong thời gian qua.

Trong khi đó, Toyota Hilux đã không còn gây được sự bất ngờ và tụt xuống vị trí thứ 2 quen thuộc. Mẫu xe bán tải Nhật Bản đạt doanh số 650 chiếc trong tháng 3, giảm 25,4% so với tháng trước. Doanh số luỹ kế của Hilux trong từ đầu năm 2026 đến nay đạt 1.649 chiếc.

Dù tụt xuống vị trí thứ 2 nhưng với sự làm mới mình vào tháng 1 vừa qua, Toyota Hilux được kỳ vọng có thể trở thành đối trọng đáng gờm với Ford Ranger ở phân khúc xe bán tải.

Ở nửa dưới của phân khúc, Mitsubishi Triton sau một tháng 2 đầy thất vọng, đã bán ra được 467 chiếc trong tháng 3 vừa qua, tăng gần 7,5 lần.

Doanh số này dù giúp Triton vượt lên Isuzu D-Max nhưng vẫn chưa đạt tới "tầm" của Ford Ranger hay Toyota Hilux. Tổng cộng mới chỉ có 972 chiếc Mitsubishi Triton được bán ra thị trường trong quý 1, vẫn cách khá xa các đối thủ.

Trong khi đó, Isuzu D-Max tiếp tục tụt xuống vị trí cuối bảng quen thuộc khi chỉ bán ra được 92 chiếc trong tháng 3, giảm 5 chiếc so với tháng 2. Doanh số luỹ kế của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này chỉ vỏn vẹn 306 chiếc.

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác nhưng ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số bán hàng cụ thể.

Dù có sự cạnh tranh nhất định, xe bán tải vẫn là một trong những phân khúc có quy mô nhỏ trên thị trường ô tô Việt Nam, với tệp khách hàng khá đặc thù, chủ yếu phục vụ nhu cầu chở hàng, công trình hoặc đi địa hình.

Dự báo, thời gian tới, thị trường xe bán tải sẽ có nhiều biến động dưới tác động của chính sách quản lý phương tiện đường bộ và lưu thông tại các nội đô. Sự kiện nóng gần đây nhất là Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định từ 15/1/2026, trong phạm vi các tuyến đường nội đô, ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe trên 2 tấn chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau.

Trong khi đó, theo Thông tư 53/2024/BGTVT, hầu hết các mẫu xe bán tải hiện nay đều thuộc phân loại là "ô tô tải pickup cabin kép", thuộc nhóm "ô tô tải thông dụng" có khối lượng toàn bộ của xe trên 2 tấn. Điều này khiến cộng đồng người dùng xe bán tải "dậy sóng" với câu hỏi: "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải?". Hôm 1/4, liên ngành Sở Xây dựng - Công an Thành phố đã trình UBND TP Hà Nội kiến nghị điều chỉnh Quyết định 01 cho phép ô tô tải pickup được lưu thông như xe con trên địa bàn thành phố. Hiện, UBND TP Hà Nội vẫn đang xem xét kiến nghị này.

