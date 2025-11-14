Mới đây, loạt ảnh và video ghi lại cảnh tắc đường ở khu vực dốc Thẩm Mã (hay còn gọi là đèo 9 Khoanh), tỉnh Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ) được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý.

Theo đó, đoạn đường ùn tắc kéo dài vài trăm mét, các phương tiện gần như đứng yên cả giờ đồng hồ.

Nhiều người dùng mạng hài hước ví cảnh tắc đường ở con dốc nổi tiếng này không khác gì Hà Nội lúc tan tầm khi hàng loạt phương tiện đứng “chôn chân”, chỉ có thể nhích từng tí một để di chuyển.

Dốc Thẩm Mã (tỉnh Hà Giang cũ) xảy ra ùn tắc khi hàng nghìn du khách đổ về đây ngắm hoa tam giác mạch. Nguồn: Nguyễn Đường

Anh Huy Mạnh - người đăng tải loạt ảnh trên cho biết, tình trạng tắc nghẽn ở dốc Thẩm Mã được ghi lại vào lúc 16h ngày 14/11. Theo anh, địa phương chuẩn bị bước vào mùa lễ hội hoa tam giác mạch nên thu hút lượng lớn khách du lịch.

Ban đầu, lễ hội dự kiến khai mạc ngày 15/11, nhưng sau đó được điều chỉnh sang 29/11. Nhiều du khách đã đặt lịch sớm vẫn giữ nguyên kế hoạch di chuyển tới đây.

“Thời tiết mấy ngày nay khá đẹp, lại đúng vào mùa hoa tam giác mạch nở rộ nên khách tới ngắm cảnh rất đông.

Dốc Thẩm Mã cũng là một trong những địa điểm check-in đẹp với loài hoa này, hút lượng lớn khách ghé thăm nên dẫn tới tình trạng tắc nghẽn”, Huy Mạnh cho biết.

Dốc Thẩm Mã tắc nghẽn chiều ngày 14/11, nhiều du khách đứng "chôn chân" nửa tiếng đồng hồ. Ảnh: Ma Pi Leng Horizon

“Vài ngày nay, các đơn vị lữ hành ở địa phương gần như đã hết xe máy cho thuê. Các tour dẫn khách nước ngoài cũng không còn trống tài xế.

Thậm chí, nhiều điểm lưu trú ở Đồng Văn, làng Lô Lô Chải hay dưới chân cột cờ Lũng Cú cũng cháy phòng”, Huy Mạnh chia sẻ thêm.

Đại diện một đơn vị lữ hành cũng tiết lộ, chỉ trong sáng ngày 14/11, đơn vị đã đón hơn 300 khách du lịch trong và ngoài nước, cho thuê hơn 200 chiếc xe máy.

Nguyễn Vĩnh Đường – một người trẻ làm du lịch ở Tuyên Quang (Hà Giang cũ) cho biết, anh cũng gặp phải tình trạng tắc đường kéo dài ở dốc Thẩm Mã vào đầu giờ chiều 14/11 khi di chuyển từ Yên Minh tới Lũng Cú.

“Mình tới dốc Thẩm Mã lúc 14h15, đúng thời điểm tắc đường. Sau gần nửa tiếng đứng “chôn chân” vì kẹt cứng, nhóm mình cũng thoát ra được đoạn tắc”, Đường nói.

Theo chàng trai trẻ, từ sáng cùng ngày, nhiều đoạn đường bắt đầu ùn tắc do lượng khách tăng đột biến. Ngoài ra, một số tuyến đường tại địa phương đang thi công khiến việc di chuyển khó khăn.

Chưa kể, do lượng người đổ đến dốc cùng một lúc rất đông, bãi đỗ xe ở trong khu vực ngắm cảnh bị quá tải, không đủ chỗ nên các phương tiện phải đỗ dọc hai bên đường quốc lộ.

Việc này khiến việc lưu thông bị chậm lại, nhiều phương tiện lớn như xe tải, xe khách khó quay đầu ở khúc cua, dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ.

Dốc Thẩm Mã là một trong những địa điểm check-in đẹp ở Tuyên Quang, thu hút nhiều du khách tới tham quan. Ảnh: Ma Pi Leng Horizon

Đường cho hay, tháng 11 là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa tam giác mạch vì thời tiết mát mẻ, không quá lạnh và khá khô ráo, dự kiến lượng khách thập phương đổ về đây rất đông.

Du khách có dự định tới đây nên chủ động đặt phòng sớm, đồng thời nếu muốn tránh cảnh quá tải thì nên đi vào những ngày trong tuần, trừ khung giờ cao điểm.

Đường cũng chia sẻ, hoa tam giác mạch hiện không còn quá khó "săn" như trước, bởi đã được nhân giống và trồng nhiều nơi, ngay cả khi trái mùa, một số điểm vẫn có hoa.

“Hà Giang (cũ) không chỉ có mùa hoa tam giác mạch đẹp mà còn có nhiều mùa hoa khác. Du khách có thể đặt lịch tới đây dịp sau tết Dương lịch hoặc sau tết Nguyên đán để ngắm hoa đào, hoa mận, hoa lê…”, anh gợi ý.

"Tuy nhiên, vào chính vụ, hoa sẽ thắm màu hơn, cây cao và đẹp hơn", anh nói thêm.